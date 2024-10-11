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Posted 11 октября, 11:01

Published 11 октября, 11:01

Modified 11 октября, 11:01

Updated 11 октября, 11:01

Картина дня в Приморье: истощенный леопард, собака под землей и мужчина в неглиже

Картина дня в Приморье: истощенный леопард, собака под землей и мужчина в неглиже

11 октября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа».

Истощенный леопард

Краснокнижный кот попал на камеру неравнодушных жителей Приморского края. К слову, специалисты следили за его состоянием. Оказывается, за три месяца его здоровье серьезно ухудшилось.

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Собака под землей

Беспомощное животное угодило в канализационный люк во Владивостоке. Однако песику повезло, что поблизости оказались добросердечные горожане.

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Мужчина в неглиже

Во Владивостоке ночью произошел необычный инцидент: мужчина в «частичном неглиже» зашел в магазин, чем сильно напугал сотрудницу. Необычный внешний вид покупателя вызвал шок у продавца.

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