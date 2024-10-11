Константин Люльчев сообщил о повышении минимальных окладов энергетиков «ТГК-14»

Евгений Луковников напомнил, что отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике было подписано в мае 2021 года. Этот документ установил общие принципы регулирования социально-трудовых и экономических отношений между работниками и работодателями организаций электроэнергетики республики. В соглашении говорится не только о зарплатах, но и о льготах, правах, обязанностях и ответственности сторон социального партнёрства. В «ТГК-14» также, начиная с 2021 года, действует программа по системному повышению заработной платы энергетиков. В 2022 и в 2023 году зарплата персонала повышалась дважды, причём, каждый раз выше уровня инфляции. Накануне руководство ПАО «ТГК-14» и лидеры первичных профсоюзных организаций филиалов энергокомпании в Республике Бурятия подписали дополнительные соглашения в целях урегулирования социально-трудовых отношений.