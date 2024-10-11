Константин Люльчев сообщил о повышении минимальных окладов энергетиков «ТГК-14»

Posted 11 октября, 00:27
Published 11 октября, 00:27
Modified 11 октября, 00:29
Updated 11 октября, 00:29
Тема повышения минимальной зарплаты энергетиков стала главной во время встречи заместителя председателя правительства Республики Бурятия Евгением Луковниковым с председателем совета директоров ПАО «ТГК-14» Константином Люльчевым, генеральным директором ПАО «ТГК-14» Алексеем Какаулиным и активом профсоюзов.
Евгений Луковников напомнил, что отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике было подписано в мае 2021 года. Этот документ установил общие принципы регулирования социально-трудовых и экономических отношений между работниками и работодателями организаций электроэнергетики республики. В соглашении говорится не только о зарплатах, но и о льготах, правах, обязанностях и ответственности сторон социального партнёрства. В «ТГК-14» также, начиная с 2021 года, действует программа по системному повышению заработной платы энергетиков. В 2022 и в 2023 году зарплата персонала повышалась дважды, причём, каждый раз выше уровня инфляции. Накануне руководство ПАО «ТГК-14» и лидеры первичных профсоюзных организаций филиалов энергокомпании в Республике Бурятия подписали дополнительные соглашения в целях урегулирования социально-трудовых отношений.
— Это замечательно, что, наконец, пришли к общему соглашению. Хочется надеяться, что работники «ТГК-14» будут удовлетворены уровнем своей заработной платы, и это позволит сократить отток людей из региона, — отметил зампред правительства Бурятии.
— ПАО «ТГК-14» всегда уделяет серьёзное внимание выстраиванию эффективных отношений с работниками и их уполномоченными представителями в лице профсоюзных структур, — подчеркнул со своей стороны председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев. Он отметил, что в текущих финансово-экономических условиях поддерживать высокие социальные стандарты не так уж просто, но, несмотря на это, компании даже удалось увеличить объём социальных выплат и льгот работников.
На встрече в Правительстве Республики Бурятия было отмечено, что стороны социального партнёрства будут и далее поддерживать инициативы по привлечению и удержанию квалифицированного персонала в энергетическую отрасль, обеспечению социальной защищённости работников, повышению производительности, престижа труда и уровня жизни энергетиков.
— В ходе длительных конструктивных переговоров акционеров и руководства ПАО «ТГК-14» с профсоюзными организациями нам удалось сохранить и расширить социальные льготы, гарантии и компенсации, а главное, проиндексировать заработную плату даже раньше обозначенного в соглашениях срока, — говорит генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Какаулин. — Это, несомненно, должно существенно поддержать персонал компании, мотивировать на дальнейшую работу и развитие внутри компании.
В ближайшее время дополнительные соглашения о досрочном выполнении ПАО «ТГК-14» своих обязательств по повышению заработной платы будут подписаны с лидерами первичных профсоюзных организаций филиала компании в Забайкальском крае.