Константин Люльчев вместе с губернатором и мэром запустил теплоснабжение Стеклозавода

Posted 11 октября, 07:12
Published 11 октября, 07:12
Modified 11 октября, 07:12
Updated 11 октября, 07:12
В церемонии с перерезанием традиционной красной ленточки и нажатием символической кнопки пуска приняли участие глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков и председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев.
Запуск насосной станции — ключевой этап масштабного стратегического проекта по подключению жилых домов микрорайона к централизованному теплоснабжению от Улан-Удэнской ТЭЦ-1. ПНС будет регулировать гидравлический режим тепловой сети при подаче теплоносителя жителям, причём, с помощью автоматики. Система управления технологическим процессом позволяет контролировать всё оборудование дистанционно. В перспективе станция сможет обслуживать и новые, строящиеся объекты.
По словам председателя совета директоров ПАО «ТГК-14» Константина Люльчева, стоимость реализации стратегического проекта составляет порядка двух млрд рублей:
— Общая стоимость проекта состояла из части, которую делал город, стоимостью порядка 1 млрд 200 млн рублей, и нашей, ценой в 1 млрд 80 млн рублей. Поскольку мы работали с подрядчиками, находили эффективные проектные решения, нам удалось улучшить экономику проекта — по сути, сберегая средства федерального бюджета. Напомню, в общий проект входит укладка труб, 11 километров, реконструкция 5 километров имеющихся тепловых сетей и другие работы.
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отметил:
— Был сделан большой объём работ, что позволило закрыть четыре котельные, повысить надёжность теплоснабжения, чтобы аварийных ситуаций не было. Все это стало возможным благодаря федеральной поддержке. В целом сложилась финансовая модель: при поддержке правительства Российской Федерации по поручению президента, при нашем участии и при внебюджетном финансировании, которое вложила «ТГК-14», мы обеспечили теплоснабжение района, сделали воздух чище, а город красивее.
Уже сейчас жители микрорайона Стеклозавод отапливаются от Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Благодаря совместным усилиям ПАО «ТГК-14», органов власти, Фонда содействия реформированию ЖКХ проект удалось реализовать в кратчайшие сроки.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, почему так важен для столицы Бурятии перевод посёлка Стеклозавод на централизованное отопление. Улан-Удэ на сегодняшний день остаётся одним из самых проблемных городов России с точки зрения экологии, самая большая беда города — загрязнение атмосферы в зимний период. Закрытие мазутных котельных с подключением потребителей к центральному теплоснабжению — один из важных шагов в решении экологического вопроса в пригороде Улан-Удэ, посёлке Стеклозавод. Проект с самого начала реализуется в конструктивном взаимодействии с властями региона, что неоднократно подчёркивали энергетики.