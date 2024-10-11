Константин Люльчев вместе с губернатором и мэром запустил теплоснабжение Стеклозавода

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, почему так важен для столицы Бурятии перевод посёлка Стеклозавод на централизованное отопление. Улан-Удэ на сегодняшний день остаётся одним из самых проблемных городов России с точки зрения экологии, самая большая беда города — загрязнение атмосферы в зимний период. Закрытие мазутных котельных с подключением потребителей к центральному теплоснабжению — один из важных шагов в решении экологического вопроса в пригороде Улан-Удэ, посёлке Стеклозавод. Проект с самого начала реализуется в конструктивном взаимодействии с властями региона, что неоднократно подчёркивали энергетики.