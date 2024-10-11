Логистический форум: цифровизация и перспективы отрасли на Дальнем Востоке

Posted 10 октября, 23:00
Published 10 октября, 23:00
Modified 10 октября, 23:00
Updated 10 октября, 23:00
Эксперты обсудили актуальные вопросы налогообложения в логистической отрасли, стратегии по улучшению кадрового потенциала, альтернативные каналы для международных расчетов и способы автоматизации процессов. На площадке форума собрались более 200 делегатов.
Представители органов исполнительной власти регионов ДФО, руководители портов и железной дороги, руководители торговых компаний, владельцы и топ-менеджеры логистических компаний говорили о развитии и увеличении логистического потенциала регионов Дальнего Востока.
Спикеры форума рассказали о методах привлечения и удержания специалистов, что особенно актуально с учетом текущих вызовов в сфере найма персонала, о влиянии налоговой политики на развитие бизнеса и о возможностях использования ИИ в логистике. Эксперты поделились своим опытом работы с платежами в условиях санкций и дали рекомендации по оптимизации налоговых расходов.
«Одним из ключевых механизмов поддержки инвестиционных проектов с иностранным участием на территории Дальневосточного федерального округа будет создание Международных территорий опережающего развития. В Забайкальском крае самые выгодные условия для создания международной ТОР, что делает его уникальным регионом России с логистическими перспективами», — отметила Марина Степанова, исполняющая обязанности министра по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края.
По мнению участников форума, уровень готовности российских ИТ-инструментов достаточно высокий, есть активная поддержка цифровизации со стороны государства. Эксперты подчеркнули, что для улучшения экономики заводам и предприятиям нужно уходить от ведения учета в Excel-таблицах и блокнотах. Это поможет избежать потери данных и быстрее сформировать единые стандарты в отрасли.
В рамках Логистического форума представители «Яндекс Магистрали», платформы для управления перевозками по разным плечам доставки, рассказали о перспективах российских ИТ-платформ в логистике и интересе к цифровизации со стороны заводов и предприятий Дальнего Востоке.
«Логистика на Дальнем Востоке трансформируется. С каждым годом растет интерес заводов и предприятий к цифровизации. Наше исследование показывает, что компании, в первую очередь, хотят автоматизировать процессы и снизить расходы на логистику с помощью ИТ-инструментов. Цифровизация повышает возможности производства, снижает его риски и решает ряд острых вопросов, способных стать критичными — например, дефицит кадров. В 2023 году 40% необходимых специалистов из 143 тыс. дефицитных человек были в промышленности. Мы открыты к инновациям в логистике и рады делиться своим опытом, а также поддерживать инициативы, которые помогут сформировать в отрасли единые стандарты», — отметил Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали».
Участники форума уверены, что логистическая отрасль будет активно развиваться на Дальнем Востоке, а государство продолжит поддерживать цифровизацию в России. Чем большую заинтересованность к новым технологиям проявит бизнес, тем быстрее оцифруется транспортная отрасль.