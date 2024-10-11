Логистический форум: цифровизация и перспективы отрасли на Дальнем Востоке

«Логистика на Дальнем Востоке трансформируется. С каждым годом растет интерес заводов и предприятий к цифровизации. Наше исследование показывает, что компании, в первую очередь, хотят автоматизировать процессы и снизить расходы на логистику с помощью ИТ-инструментов. Цифровизация повышает возможности производства, снижает его риски и решает ряд острых вопросов, способных стать критичными — например, дефицит кадров. В 2023 году 40% необходимых специалистов из 143 тыс. дефицитных человек были в промышленности. Мы открыты к инновациям в логистике и рады делиться своим опытом, а также поддерживать инициативы, которые помогут сформировать в отрасли единые стандарты», — отметил Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали».