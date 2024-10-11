vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 08:36

Published 11 октября, 08:36

Modified 11 октября, 08:36

Updated 11 октября, 08:36

Мужчина в «частичном неглиже» напугал продавщицу во Владивостоке

Мужчина в «частичном неглиже» напугал продавщицу во Владивостоке — видео (18+)

11 октября 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney

Мужчина в «частичном неглиже» напугал продавщицу во Владивостоке

Сюжет
Магазин
Во Владивостоке ночью произошел необычный инцидент: мужчина в «частичном неглиже» зашел в магазин, чем сильно напугал сотрудницу. Необычный внешний вид покупателя вызвал шок у продавца.

Согласно сообщениям новых медиа, инцидент произошел в одном из магазинов Владивостока. Мужчина, одетый не совсем уместно для выхода в общественное место, зашел в торговую точку и начал выбирать продукты. Сотрудница магазина не могла поверить своим глазам и была сильно напугана поведением покупателя.

Несмотря на странный внешний вид, мужчина без проблем совершил покупку и покинул магазин. Он выбрал довольно странный набор продуктов, что добавило ситуации еще больше абсурда. Продавщица осталась в состоянии шока, пытаясь осмыслить произошедшее.

Читайте также:
Еще два пострадавших: новые подробности смертельного ДТП с участием фуры в ПриморьеПодробности избиения мальчика на школьном стадионе во ВладивостокеПьяный беспредел: в Приморье прикрыли контрафактный товарооборот — подробности
#Новости#Владивосток#Магазин#Приморский край#Мужчина#Происшествия#Шок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика