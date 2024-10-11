Мужчина в «частичном неглиже» напугал продавщицу во Владивостоке — видео (18+)

Согласно сообщениям новых медиа, инцидент произошел в одном из магазинов Владивостока. Мужчина, одетый не совсем уместно для выхода в общественное место, зашел в торговую точку и начал выбирать продукты. Сотрудница магазина не могла поверить своим глазам и была сильно напугана поведением покупателя.