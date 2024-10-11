Мужчина в «частичном неглиже» напугал продавщицу во Владивостоке — видео (18+)

Posted 11 октября, 08:36
Published 11 октября, 08:36
Modified 11 октября, 08:36
Updated 11 октября, 08:36
Согласно сообщениям новых медиа, инцидент произошел в одном из магазинов Владивостока. Мужчина, одетый не совсем уместно для выхода в общественное место, зашел в торговую точку и начал выбирать продукты. Сотрудница магазина не могла поверить своим глазам и была сильно напугана поведением покупателя.
Несмотря на странный внешний вид, мужчина без проблем совершил покупку и покинул магазин. Он выбрал довольно странный набор продуктов, что добавило ситуации еще больше абсурда. Продавщица осталась в состоянии шока, пытаясь осмыслить произошедшее.