На острове Шумшу появится музей, посвященный Курильской десантной операции

По законам военного искусства для взятия укрепленных позиций наступающие должны иметь как минимум трехкратное превосходство в силах. Но здесь было все наоборот. Японские войска на Шумшу и Парамушире насчитывали 23 тысячи человек, а советский десант всего 8,8 тысяч. Курильская десантная операция началась утром 17 августа 1945 года на берегу острова Шумшу. Для высадки советского десанта на Шумшу им предстояло за сутки преодолеть 170 миль. Операция заняла 5 дней и завершилась 23 августа успешно для СССР. Сражение за Шумшу — единственная операция советско-японской войны, в которой советские войска понесли больше потерь убитыми и ранеными, чем японцы.