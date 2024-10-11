На Шумшу появится музей, посвященный Курильской десантной операции

Во время Великой Отечественной войны остров Шумшу был северной цитаделью японских войск на Курильских островах и считался неприступным. Высадка советских десантников на Шумшу стала решающим событием в ходе всей Курильской десантной операции. «Полагаю, у японцев как проигравшей во Второй мировой войне стороны будет другое отношение к музею на острове Шумшу. Могу со своей стороны только сказать, что мы всё это время приглашаем сотрудничать на Дальний Восток и Курильские острова представителей всех стран мира и всегда предлагаем это сделать и Японии. И мы по-прежнему открыты для сотрудничества», — заметил Юрий Трутнев.