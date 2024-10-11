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Posted 11 октября, 09:26

Published 11 октября, 09:26

Modified 11 октября, 09:26

Updated 11 октября, 09:26

«Октябрь дает жару»: прекрасная погода ожидается в субботу в Приморье

«Октябрь дает жару»: прекрасная погода ожидается в субботу в Приморье

11 октября 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Прогноз погоды
Завтра, 12 октября, погода в Приморском крае ожидается преимущественно безосадочная погода, местами туман и умеренные ветры.

В Приморье ожидается переменная облачность без осадков. Утром местами возможен туман, что может затруднить видимость на дорогах. Ветер будет южным, а в течение дня изменится на северо-западный, оставаясь умеренным. Температура воздуха ночью составит от +1 до +12°C, а днем поднимется до +16…+21°C.

Во Владивостоке также прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от +11 до +13°C, а в дневное время — от +17 до +19°C. Ветер юго-восточный, с переходом на северный и северо-западный.

В Уссурийске синоптики обещают аналогичную картину: переменная облачность и без осадков. Ночью температура составит +6…+8°C, а днем повысится до +18…+20°C. Ветер ночью южный, днем — западный и северо-западный.

Находка не останется в стороне: здесь также ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью температура будет колебаться от +10 до +12°C, а днем достигнет +20…+22°C. Ветер ночью южный, днем — северный и северо-восточный.

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