Приморский БК «Динамо» открывает домашний сезон матчами с южными командами

Posted 11 октября, 00:19
Published 11 октября, 00:19
Modified 11 октября, 00:21
Updated 11 октября, 00:21
Чемпион Российской Суперлиги, баскетбольный клуб «Динамо» (Приморский край), готовится к захватывающему старту нового сезона 2024/2025. Команда, известная своими преданными болельщиками, намерена отстоять свой титул в предстоящих матчах Fonbet Чемпионата-Суперлиги. В рамках первой домашней серии «Динамо» примет гостей с юга России в спортивном комплексе «Олимпиец». Болельщиков ждут два увлекательных матча: 15 октября (вторник) в 19:00 против «СШОР-Локо-Кубань» (Краснодар) и 18 октября (пятница) в 19:00 против «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону).
Для всех желающих поддержать команду доступны билеты на оба матча, которые можно приобрести через официальные каналы клуба. Особенно приятная новость для юных болельщиков: детям до 16 лет вход на матчи свободный. После триумфального прошлого сезона «Динамо» настроено решительно. Команда усердно готовилась к новым вызовам и готова продемонстрировать высокий уровень игры. Поддержка болельщиков, которыми славится приморский клуб, несомненно, станет дополнительным стимулом для игроков в борьбе за сохранение чемпионского титула.
Начало нового сезона — это всегда волнующее событие как для игроков, так и для фанатов. Первые домашние матчи позволят оценить готовность команды к предстоящим баталиям и зарядиться энергией болельщиков, которая так необходима для успешного выступления в чемпионате. БК «Динамо» (Приморский край) с нетерпением ждет встречи со своими преданными поклонниками и надеется на их горячую поддержку в стартовых играх сезона 2024/2025.