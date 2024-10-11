Приморский БК «Динамо» открывает домашний сезон матчами с южными командами

Начало нового сезона — это всегда волнующее событие как для игроков, так и для фанатов. Первые домашние матчи позволят оценить готовность команды к предстоящим баталиям и зарядиться энергией болельщиков, которая так необходима для успешного выступления в чемпионате. БК «Динамо» (Приморский край) с нетерпением ждет встречи со своими преданными поклонниками и надеется на их горячую поддержку в стартовых играх сезона 2024/2025.