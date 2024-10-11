vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 02:21

Published 11 октября, 02:21

Modified 11 октября, 02:23

Updated 11 октября, 02:23

Школьник ударил ребенка на камеру во Владивостоке

С разбегу удар ногой в голову: эпизод жестокого буллинга попал на камеру в Приморье

11 октября 2024, 02:21
Фото: 1MI

Школьник ударил ребенка на камеру во Владивостоке

Сюжет
Насилие
Во Владивостоке малолетний хулиган ударил школьника прямо в голову. От удара ребенок повалился на землю. Инцидент попал на видео.

В новых медиа появились жуткие кадры со школьного стадиона в дальневосточной столице. По данным из социальных сетей, в образовательном учреждении завелся хулиган, который заставляет страдать учеников.

Один из случаев попал в объектив камеры очевидца. На кадрах видно, как мальчик разбегается, затем бьет ногой по голове ребенка. Подписчица новых медиа заявила, что у пострадавшего зафиксировали сотрясение мозга и растяжение шейных позвонков.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком происшествии, которое приключилось в Хорольском округе. Школьника избили, снимая на камеру жестокие действия.

Двое на одного? — малолетние агрессоры избили школьника в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Пугал людей ножом и странной походкой: опасного прохожего задержали в Приморье«Удивительное зрелище» — популярный пляж отдыхает от толп туристов в Приморье — фотоПоучаствовать в обсуждении регионального бюджета могут неравнодушные жители Приморья
#Новости#Владивосток#Социальные сети#Насилие#Хулиганство#Приморский край#Школа#Приморье#Происшествия#Видеозапись#Буллинг
Подпишитесь