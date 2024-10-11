С разбегу удар ногой в голову: эпизод жестокого буллинга попал на камеру в Приморье

Posted 11 октября, 02:21
Published 11 октября, 02:21
Modified 11 октября, 02:23
Updated 11 октября, 02:23
В новых медиа появились жуткие кадры со школьного стадиона в дальневосточной столице. По данным из социальных сетей, в образовательном учреждении завелся хулиган, который заставляет страдать учеников.
Один из случаев попал в объектив камеры очевидца. На кадрах видно, как мальчик разбегается, затем бьет ногой по голове ребенка. Подписчица новых медиа заявила, что у пострадавшего зафиксировали сотрясение мозга и растяжение шейных позвонков.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком происшествии, которое приключилось в Хорольском округе. Школьника избили, снимая на камеру жестокие действия.