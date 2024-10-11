С разбегу удар ногой в голову: эпизод жестокого буллинга попал на камеру в Приморье

Один из случаев попал в объектив камеры очевидца. На кадрах видно, как мальчик разбегается, затем бьет ногой по голове ребенка. Подписчица новых медиа заявила, что у пострадавшего зафиксировали сотрясение мозга и растяжение шейных позвонков.