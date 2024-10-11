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Posted 11 октября, 12:01

Published 11 октября, 12:01

Modified 11 октября, 12:03

Updated 11 октября, 12:03

SHOT ПРОВЕРКА объяснила причины привлекательности для детей квадробинга

SHOT ПРОВЕРКА объяснила причины привлекательности для детей квадробинга

11 октября 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney
SHOT ПРОВЕРКА подробно изучила новое модное увлечение детей — квадробинг, вызывающее опасения у родителей.

Журналисты SHOT ПРОВЕРКИ пытались разобраться, почему многие мальчики и девочки надевают маски животных и передвигаются на четвереньках. Они исследовали правила квадробинга, его особенности и мнения экспертов, чтобы определить, является ли это явление спортом, субкультурой или просто безобидным занятием.

Агент проекта погрузился в московское сообщество любителей квадробинга, обнаружив, что это увлечение, набирающее популярность среди молодежи, сопряжено с рядом рисков. Квадробинг представляет собой неофициальный вид спорта, который привлекает внимание детей. Однако они так увлекаются, что начинают не только надевать маски животных и передвигаться на четвереньках, но и подражают агрессивному поведению — кусают людей и едят из миски.

Кроме того, для анализа данного тренда журналисты обратились к профессиональному психологу, чтобы выяснить причины, по которым дети начинают имитировать поведение животных.

Кандидат психологических наук Екатерина Шумейко подчеркнула, что интерес к квадробингу может быть следствием внутренних эмоциональных переживаний ребенка, который стремится выпустить свою агрессию. Поскольку он не может просто так кусаться, он находит выход в имитации поведения животных.

Психолог отмечает, что таким образом ребенок начинает углубленно изучать свой внутренний мир. Интересно, какой именно образ он выбирает для своей самореализации. Быть котом — это одно, а идентифицировать себя с волком — совсем другой опыт, подчеркнула Шумейко.

Депутат Государственной думы Анна Кузнецова считает, что дети увлекаются спорными хобби из-за нехватки информации о более конструктивных занятиях в интернете. Она добавила, что в настоящее время разрабатываются критерии для выявления деструктивного контента. Изменения в законодательстве будут направлены на защиту детей от негативной информации. Тем не менее депутат Владимир Бурматов предполагает, что интерес к квадробингу скоро уменьшится и о нем забудут.

В новом выпуске программы SHOT ПРОВЕРКИ травматолог рассказал о возможных негативных последствиях увлечения квадробингом. Журналисты также поговорили с родителями поклонников этого занятия и узнали, почему они не только не против, но даже поддерживают новое увлечение своих детей.

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