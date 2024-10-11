SHOT ПРОВЕРКА объяснила причины привлекательности для детей квадробинга

Депутат Государственной думы Анна Кузнецова считает, что дети увлекаются спорными хобби из-за нехватки информации о более конструктивных занятиях в интернете. Она добавила, что в настоящее время разрабатываются критерии для выявления деструктивного контента. Изменения в законодательстве будут направлены на защиту детей от негативной информации. Тем не менее депутат Владимир Бурматов предполагает, что интерес к квадробингу скоро уменьшится и о нем забудут.