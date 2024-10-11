Тепло приходит в дома Приморья: какие районы подключили к центральному отоплению?

В министерстве ЖКХ отметили, что отопительный сезон стартует исходя из решений глав муниципалитетов с учетом синоптической обстановки. Основной критерий для подачи отопления — температура воздуха. Если столбики термометров показывают восемь градусов в течение трех дней, то это повод для начала работ котельных.