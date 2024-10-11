Тепло приходит в дома Приморья: какие районы подключили к центральному отоплению?

Posted 11 октября, 05:32
Published 11 октября, 05:32
Modified 11 октября, 05:34
Updated 11 октября, 05:34
Почти 100 жилых домов начали получать тепло на севере Приморья. Подключение всех абонентов планируется завершить до конца октября. Сегодня утро, 11 октября, начали функционировать 57 котельных, которые обеспечивают теплом 136 социальных объектов и 93 жилых дома.
«Социальные учреждения подключают к теплу в Арсеньеве, Артеме, Анучинском, Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Пограничном, Пожарском, Тернейском и Яковлевских округах», — пояснили в региональном минЖКХ.
В жилищах населения Пожарского, Ольгинского и Тернейского округов тоже становится тепло. В Ольгинском округе к коммунальной услуге подключены все 43 дома.
В министерстве ЖКХ отметили, что отопительный сезон стартует исходя из решений глав муниципалитетов с учетом синоптической обстановки. Основной критерий для подачи отопления — температура воздуха. Если столбики термометров показывают восемь градусов в течение трех дней, то это повод для начала работ котельных.
«Традиционно отопительный сезон начался 1 октября с северных территорий. С середины октября начнется массовое подключение потребителей — к концу месяца батареи станут горячими у всех потребителей», — добавили специалисты.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в сентябре в Приморском крае активно проходила проверка коммунального хозяйства перед наступлением холодов и началом отопительного сезона.