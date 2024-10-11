«Уехал навсегда»: любовный треугольник закончился убийством в Приморье

Posted 11 октября, 07:33
Published 11 октября, 07:33
Modified 11 октября, 07:35
Updated 11 октября, 07:35
Житель Артема, обезумев от ревности в ходе конфликта, напал на супруга знакомой и задушил его, сообщает пресс-служба прокуратуры. Тело мужчины он сбросил в водоем. Жене убитого приморец заявил, что возлюбленный покинул ее и больше никогда не побеспокоит.
Однако под гнетом улик обвиняемый все же сознался в преступлении. Суд назначил ему наказание — восемь лет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женская ревность порой доводит до иных обстоятельств. В Надеждинском районе девушка создала фейковый аккаунт обидчицы с интимными фото, за что поплатилась крупной суммой денег.