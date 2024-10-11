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Posted 11 октября, 07:33

Published 11 октября, 07:33

Modified 11 октября, 07:35

Updated 11 октября, 07:35

Ревнивец убил мужа знакомой в Приморском крае

«Уехал навсегда»: любовный треугольник закончился убийством в Приморье

11 октября 2024, 07:33
Фото: 1MI

Ревнивец убил мужа знакомой в Приморском крае

Сюжет
Суд
В Приморском крае мужчина убил возлюбленного знакомой и сказал ей, что супруг уехал и никогда ее больше не побеспокоит. Однако правда все же восторжествовала.

Житель Артема, обезумев от ревности в ходе конфликта, напал на супруга знакомой и задушил его, сообщает пресс-служба прокуратуры. Тело мужчины он сбросил в водоем. Жене убитого приморец заявил, что возлюбленный покинул ее и больше никогда не побеспокоит.

Однако под гнетом улик обвиняемый все же сознался в преступлении. Суд назначил ему наказание — восемь лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женская ревность порой доводит до иных обстоятельств. В Надеждинском районе девушка создала фейковый аккаунт обидчицы с интимными фото, за что поплатилась крупной суммой денег.

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