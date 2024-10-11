Встали и собрали жуткую пробку: большегрузы вновь «выбесили» жителей Приморья — видео

Posted 11 октября, 03:49
Published 11 октября, 03:49
Modified 11 октября, 03:51
Updated 11 октября, 03:51
В частном секторе в районе Спутника произошел занятный случай, — два самосвала, припарковавшись на аварийках, самовольно спровоцировали нерегулируемое реверсивное движение.
Большегрузы заблокировали полосу на узкой дороге, вынудив других автомобилистов двигаться по очереди. В результате наглой парковки водители простаивали в пробках.
«Думала, что авария, но нет. Оба целы. Просто встали на аварийках. С нашей стороны затор был не сильный, но я все равно немного опоздала. А вот на встречной полосе пробка серьезная образовалась», — отметила девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о парковке на проезжей части во время час-пика. Более того, он, выйдя из машины, убедился в «правильности» своей стоянки, после чего удалился по делам.