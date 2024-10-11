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Posted 11 октября, 03:49

Published 11 октября, 03:49

Modified 11 октября, 03:51

Updated 11 октября, 03:51

Самосвалы на аварийках спровоцировали затор в пригороде Владивостока

Встали и собрали жуткую пробку: большегрузы вновь «выбесили» жителей Приморья — видео

11 октября 2024, 03:49
Фото: vostokmedia.com

Самосвалы на аварийках спровоцировали затор в пригороде Владивостока

Сюжет
Дорожное движение
Настоящее столпотворение наблюдалось в районе Спутника во Владивостоке. Всему виной, мягко говоря, неудачная парковка крупногабаритного транспорта.

В частном секторе в районе Спутника произошел занятный случай, — два самосвала, припарковавшись на аварийках, самовольно спровоцировали нерегулируемое реверсивное движение.

Большегрузы заблокировали полосу на узкой дороге, вынудив других автомобилистов двигаться по очереди. В результате наглой парковки водители простаивали в пробках.

«Думала, что авария, но нет. Оба целы. Просто встали на аварийках. С нашей стороны затор был не сильный, но я все равно немного опоздала. А вот на встречной полосе пробка серьезная образовалась», — отметила девушка.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о парковке на проезжей части во время час-пика. Более того, он, выйдя из машины, убедился в «правильности» своей стоянки, после чего удалился по делам.

Особо наглый автомобилист умудрился припарковаться в пробке во Владивостоке
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