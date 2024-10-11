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Posted 11 октября, 04:17

Published 11 октября, 04:17

Modified 11 октября, 04:19

Updated 11 октября, 04:19

Дальневосточный леопард в угнетенном состоянии обнаружен в Приморском крае

Вышел за помощью? — истощенный редкий хищник замечен на трассе в Приморье — видео

11 октября 2024, 04:17
Фото: vostokmedia.com

Дальневосточный леопард в угнетенном состоянии обнаружен в Приморском крае

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Животные
Краснокнижный кот попал на камеру неравнодушных жителей Приморского края. К слову, специалисты следили за его состоянием. Оказывается, за три месяца его здоровье серьезно ухудшилось.

Истощенного дальневосточного леопарда заметили на трассе в Приморье. Сотрудники Минприроды и нацпарка «Земля леопарда» намерены поймать хищника ради его спасения.

Стоит отметить, что летом пятнистый кот был в удовлетворительном состоянии. Однако сейчас его самочувствие, судя по кадрам, ухудшилось.

Зверь похудел, его шерсть стала тусклой, а реакция на людей притуплена.

«Судя по полученным материалам хищник находится в угнетенном физическом состоянии. Низкая упитанность, вероятно, обусловлена неспособностью эффективно охотиться. Нельзя также исключать наличие инфекционного заболевания, которое могло привести к снижению массы тела и изменению в поведении. Мы обеспокоены состоянием леопарда и прилагаем все усилия, чтобы помочь ему», — отметила Марина Сырица, начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как складывается жизнь леопарда, который переехал из Приморского края в Москву.

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