Вышел за помощью? — истощенный редкий хищник замечен на трассе в Приморье — видео

Posted 11 октября, 04:17
Published 11 октября, 04:17
Modified 11 октября, 04:19
Updated 11 октября, 04:19
Истощенного дальневосточного леопарда заметили на трассе в Приморье. Сотрудники Минприроды и нацпарка «Земля леопарда» намерены поймать хищника ради его спасения.
Стоит отметить, что летом пятнистый кот был в удовлетворительном состоянии. Однако сейчас его самочувствие, судя по кадрам, ухудшилось.
Зверь похудел, его шерсть стала тусклой, а реакция на людей притуплена.
«Судя по полученным материалам хищник находится в угнетенном физическом состоянии. Низкая упитанность, вероятно, обусловлена неспособностью эффективно охотиться. Нельзя также исключать наличие инфекционного заболевания, которое могло привести к снижению массы тела и изменению в поведении. Мы обеспокоены состоянием леопарда и прилагаем все усилия, чтобы помочь ему», — отметила Марина Сырица, начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как складывается жизнь леопарда, который переехал из Приморского края в Москву.