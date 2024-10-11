Вышел за помощью? — истощенный редкий хищник замечен на трассе в Приморье — видео

Дальневосточный леопард в угнетенном состоянии обнаружен в Приморском крае

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Краснокнижный кот попал на камеру неравнодушных жителей Приморского края. К слову, специалисты следили за его состоянием. Оказывается, за три месяца его здоровье серьезно ухудшилось.