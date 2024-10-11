Выяснено, кто распылил слезоточивый газ в одной из школ Владивостока

Posted 11 октября, 03:36
Published 11 октября, 03:36
Modified 11 октября, 03:38
Updated 11 октября, 03:38
Во Владивостоке девочка принесла с собой в школу перцовый баллончик, распыление которого привело к немедленному освобождению класса и множеству проверок. Правоохранители поделились подробностями инцидента.
По предварительным данным, ребенок распылил слезоточивый газ, когда разбирал личные вещи. В результате неосторожного обращения со средством самообороны пострадавших нет.
«Претензий от законных представителей в отделах полиции не зарегистрировано, телефонограмм из медицинских учреждений не поступало», — отметили в пресс-службе регионального Управления МВД.
Сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.
Приморцы отреагировали на случай в образовательном учреждении.
«У нас подобное было. Бедный директор. Сейчас столько проверок будет»;
«А может она вовсе не случайно это сделала? Может над ней издевались?»;
«Не исключено, что хулиганы захотели урок так сорвать».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице недавно эвакуировали одну из городских школ, но из-за другого происшествия. В образовательном учреждении загорелся фасад.