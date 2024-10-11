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Posted 11 октября, 03:36

Published 11 октября, 03:36

Modified 11 октября, 03:38

Updated 11 октября, 03:38

Выяснено, кто распылил слезоточивый газ в одной из школ Владивостока

Выяснено, кто распылил слезоточивый газ в одной из школ Владивостока

11 октября 2024, 03:36
Сюжет
Дети
Во Владивостоке силовики продолжают разбираться в громкой истории с перцовым баллончиком, который использовали в образовательном учреждении. Стало известно, кто распылил слезоточивый газ в учебном классе.

Во Владивостоке девочка принесла с собой в школу перцовый баллончик, распыление которого привело к немедленному освобождению класса и множеству проверок. Правоохранители поделились подробностями инцидента.

Баллончик со слезоточивым газом распылили в одной из школ Владивостока — подробности
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По предварительным данным, ребенок распылил слезоточивый газ, когда разбирал личные вещи. В результате неосторожного обращения со средством самообороны пострадавших нет.

«Претензий от законных представителей в отделах полиции не зарегистрировано, телефонограмм из медицинских учреждений не поступало», — отметили в пресс-службе регионального Управления МВД.

Сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Приморцы отреагировали на случай в образовательном учреждении.

«У нас подобное было. Бедный директор. Сейчас столько проверок будет»;
«А может она вовсе не случайно это сделала? Может над ней издевались?»;
«Не исключено, что хулиганы захотели урок так сорвать».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице недавно эвакуировали одну из городских школ, но из-за другого происшествия. В образовательном учреждении загорелся фасад.

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