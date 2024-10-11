Японский автопром прошлого века все ещё покоряет сердца жителей Владивостока — видео

Японский «Роллс-Ройс» изумил автомобилистов в Приморье

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Изрядно потрепанный транспорт, изготовленный в Японии в прошлом веке, катается по Владивостоку. Однако передвигается он уже, судя по кадрам, не без помощи мощного собрата.