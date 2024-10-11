Японский автопром прошлого века все ещё покоряет сердца жителей Владивостока — видео

Posted 11 октября, 07:00
Published 11 октября, 07:00
Modified 11 октября, 07:02
Updated 11 октября, 07:02
В дальневосточной столице автомобилисты наблюдали интересную картину. Мощный «американец» Lincoln Navigator тянул легендарный японский «Роллс-Ройс», — Mitsuoka galue 1998 года. Неудивительно, что данное зрелище попало на камеру очевидцев.
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