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Posted 11 октября, 07:00

Published 11 октября, 07:00

Modified 11 октября, 07:02

Updated 11 октября, 07:02

Японский «Роллс-Ройс» изумил автомобилистов в Приморье

Японский автопром прошлого века все ещё покоряет сердца жителей Владивостока — видео

11 октября 2024, 07:00
Фото: vostokmedia.com

Японский «Роллс-Ройс» изумил автомобилистов в Приморье

Сюжет
Машины
Изрядно потрепанный транспорт, изготовленный в Японии в прошлом веке, катается по Владивостоку. Однако передвигается он уже, судя по кадрам, не без помощи мощного собрата.

В дальневосточной столице автомобилисты наблюдали интересную картину. Мощный «американец» Lincoln Navigator тянул легендарный японский «Роллс-Ройс», — Mitsuoka galue 1998 года. Неудивительно, что данное зрелище попало на камеру очевидцев.

Судя по кадрам, «малышка» солидного возраста уже откатала свое и пользуется услугами молодого транспорта, который только начал свой путь на приморских дорогах.

В новых медиа комментаторы задаются вопросом: готов ли ты заказать на свадьбу люксовое авто прошлого века?

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тюнингованная «японочка» заставила забыть о делах жительницу Владивостока. Местная знаменитость, которую произвели в стране восходящего солнца, покорила девушку.

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