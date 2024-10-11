Заморозки нагрянут в Приморье: когда столбики термометров рухнут ниже нуля?

Posted 11 октября, 01:53
Published 11 октября, 01:53
Modified 11 октября, 01:55
Updated 11 октября, 01:55
Сегодня, 11 октября, дожди продолжат поливать центральные и восточные районы, сообщает «Примгидромет». Температурный фон составит +14 — +19 °С.
В субботу, 12 октября, атмосферные фронты покинут регион, после чего над краем распространится гребень антициклона. Осадки прекратятся, станет на 1 — 3 градуса теплее.
В воскресенье, 13 октября, антициклон принесет в Приморье малооблачную погоду. Ночью столбики термометров упадут до +2 — -3 °С, на северо-востоке до -4 — -8 °С. На юге до +4 — +10 °С. Днем воздух прогреется до +13 — +22 °С.
Во Владивостоке сегодня столбики термометров покажут +17 — +20 °С. В субботу будет тепло и солнечно, — +17 — +21 °С. В воскресенье чуточку похолодает.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что порция дождей выльется на Приморский край в последний рабочий день текущей недели.