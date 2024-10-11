Заморозки нагрянут в Приморье: когда столбики термометров рухнут ниже нуля?

В воскресенье, 13 октября, антициклон принесет в Приморье малооблачную погоду. Ночью столбики термометров упадут до +2 — -3 °С, на северо-востоке до -4 — -8 °С. На юге до +4 — +10 °С. Днем воздух прогреется до +13 — +22 °С.