vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 01:53

Published 11 октября, 01:53

Modified 11 октября, 01:55

Updated 11 октября, 01:55

Жуткие морозы вновь ударят по Приморскому краю в ближайшее время

Заморозки нагрянут в Приморье: когда столбики термометров рухнут ниже нуля?

11 октября 2024, 01:53
Фото: Изображение Midjourney

Жуткие морозы вновь ударят по Приморскому краю в ближайшее время

Сюжет
Погода
Выходные порадуют жителей Приморского края чудной синоптической обстановкой. Однако в некоторых районах ожидается -8 °С.

Сегодня, 11 октября, дожди продолжат поливать центральные и восточные районы, сообщает «Примгидромет». Температурный фон составит +14 — +19 °С.

В субботу, 12 октября, атмосферные фронты покинут регион, после чего над краем распространится гребень антициклона. Осадки прекратятся, станет на 1 — 3 градуса теплее.

В воскресенье, 13 октября, антициклон принесет в Приморье малооблачную погоду. Ночью столбики термометров упадут до +2 — -3 °С, на северо-востоке до -4 — -8 °С. На юге до +4 — +10 °С. Днем воздух прогреется до +13 — +22 °С.

Во Владивостоке сегодня столбики термометров покажут +17 — +20 °С. В субботу будет тепло и солнечно, — +17 — +21 °С. В воскресенье чуточку похолодает.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что порция дождей выльется на Приморский край в последний рабочий день текущей недели.

Дожди продолжат поливать Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Дальше только хуже: дожди и понижение температур ожидаются в ПриморьеОт +7°С до +30°С: осенняя прохлада и летняя жара пришли в ПриморьеДожди и вторжение холода: жуткие морозы ударят по Приморью
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Температура#Приморский край#Дожди#Приморье#Ночь#Прогноз#Антициклон
Подпишитесь