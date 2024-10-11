Заживем по-новому: как комплексный подход к застройке меняет облик городов

Мария, жительница Владивостока: «В нашем городе почти негде прогуляться. Буквально два-три парка в таком большом городе, и то не все еще приведены в порядок. Почему не сделать прогулочные зоны и набережные вдоль наших речек, например? Это особенно заметно и обидно, когда возвращаешься в город из Москвы, Питера и других крупных городов страны, где всё благоустроено. Чем мы хуже?»