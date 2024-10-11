Заживем по-новому: как комплексный подход к застройке меняет облик городов

Posted 10 октября, 23:00
Published 10 октября, 23:00
Modified 10 октября, 23:00
Updated 10 октября, 23:00
Чем больше стройки в городе — тем больше жизни. Активное жилищное строительство — это профилактика старения, антиэйдж-терапия для городов.
По аналогии с индустрией красоты тренды в строительстве меняются в соответствии с требованиями времени.
Во Владивостоке преобладает точечная застройка: отсюда — хаотично возникающие дома без парковок, подъездных дорог, школ и детских садов. Но такая концепция строительства квадратных метров без инфраструктуры умерла еще в 90-е. Вместе с модой на тонкие брови и стандарты красоты 90-60-90.
Как красотки сейчас отращивают брови при помощи эликсиров и восстанавливают здоровье после экстремального похудения, так и в городах фокус внимания сместился с количества введенных новостроек на качество жизни в них.
Об ошибках прошлого можно забыть благодаря новым методам работы. Восстанавливающим эликсиром для городов стала комплексная застройка. Это значит, что бонусом к строительству новостроек девелоперы создают инфраструктуру жилого комплекса и общественных пространств: строят спортивные объекты, школы, детские сады, создают места приложения труда.
Мегаполисы в России уже давно идут по этому пути. С принятием в Приморском крае закона о комплексном развитии территорий (КРТ) жизнь приморцев тоже изменится в лучшую сторону.
Прогулочные зоны и спортивные площадки преображают города
Жителям Владивостока остро не хватает прогулочных зон, набережных, в том числе возле речек.
Мария, жительница Владивостока: «В нашем городе почти негде прогуляться. Буквально два-три парка в таком большом городе, и то не все еще приведены в порядок. Почему не сделать прогулочные зоны и набережные вдоль наших речек, например? Это особенно заметно и обидно, когда возвращаешься в город из Москвы, Питера и других крупных городов страны, где всё благоустроено. Чем мы хуже?»
Отличные примеры благоустройства набережных за счет девелоперов можно найти в Казани, Нижнем Новгороде, Москве и Московской области. Но такие проекты реализуются не только в крупных городах.
Так, по программе КРТ девелопер благоустроил набережную в Наро-Фоминске, городке на юго-западе Московской области. Там появились велосипедные дорожки, скамейки, качели, уличная библиотека, деревянные настилы и ступени, ведущие к воде. Высажены деревья и кустарники. Изюминка проекта — пешеходные дорожки на сваях, пирс, красивые лестницы и смотровая площадка.
Благоустроенная набережная — маленькая часть огромного проекта редевелопмента бывшей прядильно-ткацкой фабрики. Вблизи фабрики девелопер планирует строительство современного многофункционального района: на территории в 19,4 га возведут таунхаусы и многоэтажные дома с объектами коммерческой инфраструктуры: ресторанами, аптеками, магазинами и т. п. Проект предполагает строительство школы и детского сада. Расположится новый район на острове, соединенном с «большой землей» автомобильными и пешеходными мостами.
Амбициозный пример благоустройства набережной планируют реализовать в Нижнем Новгороде. Набережная Гребного канала станет трехуровневой: на первом уровне возле реки построят зону тихого отдыха, второй будет предназначен для передвижения на велосипедах и самокатах, а третий проектируется как променад. В центре новой локации появится площадь с амфитеатром и сценой на воде. Также планируется построить видовой мост, соединяющий жилой комплекс с небольшим островом. Вдоль набережной запроектированы несколько причалов и яхт-клуб.
Недостаточно во Владивостоке и качественных зон для занятий спортом, для активного отдыха подростков.
Житель Владивостока Александр: «У меня двое детей-подростков, им совсем негде погонять на велосипеде, самокате, скейте. Либо нужно везти их куда-то далеко на машине, чтобы они смогли покататься. Я считаю, что наши дети должны иметь возможность заниматься спортом в каждом районе города».
Отметим, что во Владивостоке благодаря застройщикам уже появляются проекты, которые улучшают городскую инфраструктуру. Например, во дворе жилого дома на Чуркине скоро заработает памп-трек – трасса для катания на велосипедах и скейтах. Он будет построен за счет девелопера. Проектом также предусмотрены благоустройство территории площадью 6,6 тыс. кв. м, ландшафтный дизайн, высадка деревьев, кустарников, трав и цветов.
«Во дворе жилого комплекса появятся детские площадки, территория для занятий йогой и спортом, беседки, патио, шахматная доска, зона для дрессировки домашних животных, памп-трек и лабиринт для маленьких детей», — сообщили в министерстве архитектуры и градостроительной политики Приморского края.
Какое преображение ждет Владивосток?
Пять пилотных проектов комплексной застройки находятся на финальной стадии разработки в правительстве Приморского края. Проекты предполагают строительство школ, детских садов, спортивных центров, стадиона и создание современных прогулочных зон.
Два проекта во Владивостоке, в районе улиц Всеволода Сибирцева и Тунгусской, предполагают снос ветхого и аварийного жилья. А в рамках КРТ на Спортивной проектируют стадион и велодорожки. В районе улицы Всеволода Сибирцева обещают создать прогулочные экотропы на сопке Буссе. Хочется верить, что для Владивостока КРТ станет такой же инъекцией молодости, как для Московского региона пару лет назад.