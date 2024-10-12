Виновника смертельной аварии разыскали в Приморском крае

Posted 12 октября, 04:27
Published 12 октября, 04:27
Modified 12 октября, 04:29
Updated 12 октября, 04:29
Сотрудники полиции вычислили водителя, который скрылся с места трагического ДТП в Надеждинском районе.
Вечером 11 октября на 721 километре трассы А-370 «Уссури» в Надеждинском районе водитель Mitsubishi Pajero сбил пешехода, который шел по дороге навстречу. Мужчина скончался на месте происшествия. Виновник аварии покинул место аварии.
Полицейские быстро установили личность водителя и арестовали его у него дома в Надеждинском районе.
Мужчина в возрасте отказался от прохождения медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения.
Задержанного доставили в отдел полиции Надеждинского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии во Владивостоке.