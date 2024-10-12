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Posted 12 октября, 04:27

Published 12 октября, 04:27

Modified 12 октября, 04:29

Updated 12 октября, 04:29

Виновника смертельной аварии разыскали в Приморском крае

Виновника смертельной аварии разыскали в Приморском крае

12 октября 2024, 04:27
Фото: prim_police
Сюжет
Уголовное дело
Полиция оперативно разыскала водителя Mitsubishi Pajero, скрывшегося после смертельного ДТП в Надеждинском районе.

Сотрудники полиции вычислили водителя, который скрылся с места трагического ДТП в Надеждинском районе.

Вечером 11 октября на 721 километре трассы А-370 «Уссури» в Надеждинском районе водитель Mitsubishi Pajero сбил пешехода, который шел по дороге навстречу. Мужчина скончался на месте происшествия. Виновник аварии покинул место аварии.

Фото: prim_police

Полицейские быстро установили личность водителя и арестовали его у него дома в Надеждинском районе.

Мужчина в возрасте отказался от прохождения медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения.

Задержанного доставили в отдел полиции Надеждинского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии во Владивостоке.

Массовая авария произошла во Владивостоке
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