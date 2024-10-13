Актуально для автомобилистов: обстановка на Изумруде во Владивостоке — видео

Очевидцы поделились текущей ситуацией на данном участке дороге сегодня утром. Оказалось, ситуация, пока что, не поменялась. Пешеходы все еще рискуют здоровьем, перебегая на «серый» свет. Автомобилистам тоже несладко, приходится удваивать бдительность из-за обстоятельств.