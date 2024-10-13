vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября, 23:49

Published 12 октября, 23:49

Modified 12 октября, 23:52

Updated 12 октября, 23:52

Актуально для автомобилистов: обстановка на Изумруде во Владивостоке — видео

Актуально для автомобилистов: обстановка на Изумруде во Владивостоке — видео

12 октября 2024, 23:49
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Дорожное движение
Эпопея со светофорами в центре Владивостока началась еще вчера, 12 сентября. Очевидцы поделились нынешней обстановкой на злополучном перекрестке.

Вчера светофоры перестали функционировать на одном из важных перекрестков города, — около остановки Изумруд. Поздним вечером начались серьезные столпотворения. Нервы автомобилистов начали сдавать и вокруг творился какой-то хаос.

Полный хаос: пробки сковали центр Владивостока — что происходит? — видео
Узнать подробнее

Очевидцы поделились текущей ситуацией на данном участке дороге сегодня утром. Оказалось, ситуация, пока что, не поменялась. Пешеходы все еще рискуют здоровьем, перебегая на «серый» свет. Автомобилистам тоже несладко, приходится удваивать бдительность из-за обстоятельств.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария в центре Владивостока обесточила светофоры на сложной развязке в центре города.

«Едва не задели пешеходов»: резонансное ДТП попало на камеру во Владивостоке
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Транспорт#Дорожное движение#Приморский край#Происшествия#Светофоры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика