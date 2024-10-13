Актуально для автомобилистов: обстановка на Изумруде во Владивостоке — видео

Posted 12 октября, 23:49
Published 12 октября, 23:49
Modified 12 октября, 23:52
Updated 12 октября, 23:52
Вчера светофоры перестали функционировать на одном из важных перекрестков города, — около остановки Изумруд. Поздним вечером начались серьезные столпотворения. Нервы автомобилистов начали сдавать и вокруг творился какой-то хаос.
Очевидцы поделились текущей ситуацией на данном участке дороге сегодня утром. Оказалось, ситуация, пока что, не поменялась. Пешеходы все еще рискуют здоровьем, перебегая на «серый» свет. Автомобилистам тоже несладко, приходится удваивать бдительность из-за обстоятельств.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария в центре Владивостока обесточила светофоры на сложной развязке в центре города.