Автомобильный конфликт обернулся стрельбой во Владивостоке

В ходе ссоры 26-летний водитель выстрелил в сторону машины обидчицы из травматического пистолета. Перед этим рулевая Nissan Dayz и ее пассажир избили вооруженного оппонента, а также повредили боковое зеркало на его автомобиле, заявил мужчина.