Автомобильный конфликт обернулся стрельбой во Владивостоке

Posted 13 октября, 05:50
Published 13 октября, 05:50
Modified 13 октября, 05:52
Updated 13 октября, 05:52
В дальневосточной столице на Бородинской случился конфликт между автомобилистами, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
В ходе ссоры 26-летний водитель выстрелил в сторону машины обидчицы из травматического пистолета. Перед этим рулевая Nissan Dayz и ее пассажир избили вооруженного оппонента, а также повредили боковое зеркало на его автомобиле, заявил мужчина.
По данным полиции, приморец владел оружием на законных основаниях. Сейчас оно изъято силовиками.
«В настоящее время устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью участников инцидента, а также размер причиненного ущерба», — отметили в telegram-канале МВД.
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