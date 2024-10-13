vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 05:50

Published 13 октября, 05:50

Modified 13 октября, 05:52

Updated 13 октября, 05:52

Автомобилист устроил пальбу в Приморье

Автомобильный конфликт обернулся стрельбой во Владивостоке

13 октября 2024, 05:50
Фото: 1MI

Автомобилист устроил пальбу в Приморье

Сюжет
Оружие
Во Владивостоке разборка на дороге переросла в избиение, после чего произошел неожиданный поворот событий, — избитый водитель достал пневмат.

В дальневосточной столице на Бородинской случился конфликт между автомобилистами, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

В ходе ссоры 26-летний водитель выстрелил в сторону машины обидчицы из травматического пистолета. Перед этим рулевая Nissan Dayz и ее пассажир избили вооруженного оппонента, а также повредили боковое зеркало на его автомобиле, заявил мужчина.

По данным полиции, приморец владел оружием на законных основаниях. Сейчас оно изъято силовиками.

«В настоящее время устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью участников инцидента, а также размер причиненного ущерба», — отметили в telegram-канале МВД.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Русском острове произошла авария около пешеходного перехода.

Опять пробка: «малышка» заставила страдать автомобилистов во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Обознались и избили не того? Прохожего приняли за закладчика в ПриморьеДрака в подъезде довела парня до контузии во ВладивостокеНарушитель мог оклеветать полицейского во Владивостоке
#Новости#Владивосток#Оружие#Полиция#Автомобили#Нападение#Конфликт#Травматический пистолет#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика