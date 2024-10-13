Человек сорвался с моста во Владивостоке? — видео — новые медиа

Posted 13 октября, 03:11
Published 13 октября, 03:11
Modified 13 октября, 03:13
Updated 13 октября, 03:13
В новых медиа появилась информация о том, что человек сорвался с Русского моста в дальневосточной столице. Также очевидцы сообщают, на месте трагедии замечен не только брошенный автомобиль, но и машина скорой помощи и силовики.
Горожане, находящиеся на мостовом сооружении в промежутку 11:30 — 11:40, заявили, что услышали объявление о запрете остановки на переходе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчину с тяжелыми травмами после падения спасли во Владивостоке. Мужчину госпитализировали с разрывом диафрагмы в Тысячекоечную больницу.