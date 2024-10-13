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Posted 13 октября, 03:11

Published 13 октября, 03:11

Modified 13 октября, 03:13

Updated 13 октября, 03:13

О падении человека с Русского моста во Владивостоке сообщили в новых медиа

Человек сорвался с моста во Владивостоке? — видео — новые медиа

13 октября 2024, 03:11
Фото: vostokmedia.com

О падении человека с Русского моста во Владивостоке сообщили в новых медиа

Сюжет
Трагедия
В социальных сетях разлетелась грустная весть о трагичном происшествии, — человек упал с мостового перехода во Владивостоке.

В новых медиа появилась информация о том, что человек сорвался с Русского моста в дальневосточной столице. Также очевидцы сообщают, на месте трагедии замечен не только брошенный автомобиль, но и машина скорой помощи и силовики.

Горожане, находящиеся на мостовом сооружении в промежутку 11:30 — 11:40, заявили, что услышали объявление о запрете остановки на переходе.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчину с тяжелыми травмами после падения спасли во Владивостоке. Мужчину госпитализировали с разрывом диафрагмы в Тысячекоечную больницу.

ЧМТ и пробитое легкое: мужчину с редкой травмой госпитализировали в Приморье
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