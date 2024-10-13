vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 01:15

Published 13 октября, 01:15

Modified 13 октября, 03:36

Updated 13 октября, 03:36

Появилась новая версия причины ДТП с подпорной стеной в Приморье

Что стряслось на самом деле? — новая версия причины «тарана» стены во Владивостоке

13 октября 2024, 01:15
Фото: vostokmedia.com

Появилась новая версия причины ДТП с подпорной стеной в Приморье

Сюжет
Полиция
В новых медиа кипят страсти вокруг аварии с бетонным блоком во Владивостоке. Оказывается, есть еще одна версия, почему водитель устремился в стену.

В дальневосточной столице на Ульяновской в районе дома №7 произошло ДТП. По сообщениям из новых медиа, авария случилась из-за ухудшения здоровья рулевого микроавтобуса. Однако чуть позже появилась иная информация.

Влетел в бетонный блок: серьезная авария случилась во Владивостоке — фото
Узнать подробнее

По данным другого источника, происшествие приключилось из-за того, что водитель «микрика» уходил от столкновения с беспечным пешеходом.

К слову, данная версия оказалась весьма правдоподобной для некоторых горожан.

«Уже два года нет там „зебры“, а отчаянные до сих пор бегают там»;
«Из-за одного торопыги машины лишился».
Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на трассе в Приморском крае чуть не произошло столкновение машин из-за наглости одного из участников движения. Тем не менее, ДТП удалось избежать благодаря опытности другого автомобилиста.

Наглость водителя могла отправить людей на тот свет в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Работают спасатели и медики: два авто слетело с дороги — подробности ДТП в ПриморьеЖуткие кадры: мужчина без сознания лежит на месте ДТП во Владивостоке — видео«Женщина в реанимации»: подробности ДТП на «проклятом» перекрестке в Приморье
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Полиция#Трасса#Автомобилист#Ульяновск#Приморский край#ДТП#Авария#Медиа#Пешеход
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика