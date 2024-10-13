Что стряслось на самом деле? — новая версия причины «тарана» стены во Владивостоке

Posted 13 октября, 01:15
Published 13 октября, 01:15
Modified 13 октября, 03:36
Updated 13 октября, 03:36
В дальневосточной столице на Ульяновской в районе дома №7 произошло ДТП. По сообщениям из новых медиа, авария случилась из-за ухудшения здоровья рулевого микроавтобуса. Однако чуть позже появилась иная информация.
По данным другого источника, происшествие приключилось из-за того, что водитель «микрика» уходил от столкновения с беспечным пешеходом.
К слову, данная версия оказалась весьма правдоподобной для некоторых горожан.
«Уже два года нет там „зебры“, а отчаянные до сих пор бегают там»;
«Из-за одного торопыги машины лишился».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на трассе в Приморском крае чуть не произошло столкновение машин из-за наглости одного из участников движения. Тем не менее, ДТП удалось избежать благодаря опытности другого автомобилиста.