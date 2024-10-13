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Posted 12 октября, 23:52

Published 12 октября, 23:52

Modified 14 октября, 01:29

Updated 14 октября, 01:29

Ипотечное кредитование становится неподъемным для жителей России?

Ипотеки становятся недоступными для россиян — что делать жителям Приморья?

12 октября 2024, 23:52
Фото: 1MI

Ипотечное кредитование становится неподъемным для жителей России?

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НИ
Плохие новости для приморцев, которые планируют оформить семейную ипотеку: ведущие игроки по ипотечному кредитованию увеличили минимальный первоначальный взнос.

12 октября в Альфа-банке взнос увеличился до 50%. Это решение не является единичным, так как ВТБ также поднял минимальный взнос до 50,1%. Такие изменения делают жилье менее доступным, что может привести к значительным изменениям на рынке недвижимости, сообщает издание Новые Известия.

Спрос на квартиры упал

После завершения программы ипотеки с государственной поддержкой под 8% годовых наблюдается резкое сокращение продаж новых квартир. В центральной России в сентябре 2024 года было зарегистрировано всего 10 119 договоров долевого участия, что на 53% меньше по сравнению с сентябрем 2023 года.

Выручка девелоперов от продаж снизилась на 37%, а в пределах МКАД количество проданных квартир упало на 47%, в то время как в Новой Москве и Московской области снижение составило 55% и 59% соответственно. По данным ДОМ.РФ, в сентябре 2024 года банки выдали лишь 99 тысяч ипотечных займов, что почти на 60% меньше, чем в прошлом году. До июля 2024 года покупатели активно приобретали жилье в ожидании отмены льготной ипотеки, однако после этого рынок недвижимости столкнулся с серьезными проблемами.

Поддержка государства отменяется?

С осени банки начали отказывать клиентам в выдаче семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов. Государство больше не может покрывать разницу между льготной ставкой в 6% и рыночной, которая превышает 22%. Госкорпорация «ДОМ.РФ» распределила последние средства на поддержку льготной ипотеки, однако эксперты и Минфин считают, что этих средств хватит только до середины ноября. Альфа-банк и ВТБ ужесточили требования к первоначальному взносу, что отсекает клиентов без достаточных сбережений. В то время как «Сбер» временно приостановил выдачу семейной ипотеки, оставляя возможность подать заявку на рассмотрение позже.

Хотя ставка по семейной ипотеке составляет 6%, многие банки вводят дополнительные комиссии за выдачу кредита. Например, полная стоимость семейной ипотеки в «Сбербанке» варьируется от 7,299% до 16,588%. При этом при займе в 5 миллионов рублей на 25 лет под ставку 6% ежемесячный платеж составит около 32 тысяч рублей, а переплата превысит 4 миллиона рублей. Если ставка вырастет до 12%, платеж возрастет до более чем 52 тысяч рублей с переплатой свыше 10 миллионов рублей.

Что делать желающим купить жилье?

Застройщики сталкиваются с необходимостью адаптироваться к новым условиям. Если они продолжат строить в прежних объемах, это приведет к банкротствам из-за пустующих домов. Сокращение объемов строительства уже наблюдается: за девять месяцев 2024 года продажи квартир в Санкт-Петербурге упали на 25%. Покупателям стоит рассмотреть предложения малых банков, которые могут предложить более выгодные условия без дополнительных комиссий.

#Новости#Общество#Сбербанк#Владивосток#Застройщики#НИ#Недвижимость#ВТБ#Приморский край#Займы#Семейная ипотека
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