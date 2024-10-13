Ипотеки становятся недоступными для россиян — что делать жителям Приморья?

Выручка девелоперов от продаж снизилась на 37%, а в пределах МКАД количество проданных квартир упало на 47%, в то время как в Новой Москве и Московской области снижение составило 55% и 59% соответственно. По данным ДОМ.РФ, в сентябре 2024 года банки выдали лишь 99 тысяч ипотечных займов, что почти на 60% меньше, чем в прошлом году. До июля 2024 года покупатели активно приобретали жилье в ожидании отмены льготной ипотеки, однако после этого рынок недвижимости столкнулся с серьезными проблемами.