Итоги недели в Приморье: подозрительный застройщик, первый снег и любовь мэра

Приморье готовится встретить второй месяц осени 2024 года с умеренными температурными условиями, но меньшим количеством осадков. Прогнозы синоптиков обнадеживают: регион ожидает традиционный октябрь, который местами может проявить себя сухим, но теплым. В этом месяце возможны и первые снежные дни, иногда это бывает уже в начале октября на восточных склонах Сихотэ-Алиня и в южных районах.