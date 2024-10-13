Итоги недели в Приморье: подозрительный застройщик, первый снег и любовь мэра

Posted 13 октября, 08:07
Published 13 октября, 08:07
Modified 13 октября, 08:09
Updated 13 октября, 08:09
Лучший папа
Алиса и Ольга Батины, дочь и жена участника специальной военной операции, записали для мужа и отца трогательную и нежную песню, которая разлетелась по новым медиа. Глава Артёма Вячеслав Квон встретился с Алисой и Ольгой, ведь они живут в городе шахтёров и авиаторов.
Любовь мэра
Любовь — самое удивительное и прекрасное чувство, которое предначертано ощутить человечеству. Мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал, кого он любит с самого раннего детства и по сей день.
Квартиры бойцам СВО
В дальневосточной столице произошло торжественное мероприятие, — участники СВО получили ключи от служебных квартир в новом доме в Снеговой пади.
Бюджет ЖКО
В Приморье стартовали бюджетные обсуждения главного финансового документа региона на ближайшую трехлетку. 7 октября прошли слушания бюджета жилищно-коммунальной отрасли на 2025–2027 годы. Председатель краевого правительства Вера Щербина отметила, что каждый шестой рубль бюджета тратится на ЖКХ.
Развитие спорта
8 октября в правительстве Приморья прошел очередной этап слушаний краевого бюджета на предстоящие три года. Власти и жители региона обсудили сферу физической культуры и спорта, на которую, по данным губернатора края, будет направлено более пяти миллиардов рублей в 2025 году.
Преображение дорог
Сегодня, 8 октября, в правительстве Приморского края прошло общественное слушание, на котором выступил губернатор региона Олег Кожемяко. Он уделил особое внимание преображению дорог в крае.
Подозрительный застройщик
Не всякий застройщик, по нашему мнению, привлекает к себе столько внимания, как ООО «СЗ ЖК Гринхилс». Пожар на стройплощадке, нарушение правил благоустройства и сомнительные рекламные размещения — все это стало поводом для обращения в прокуратуру Приморского края.
Первый снег
Приморье готовится встретить второй месяц осени 2024 года с умеренными температурными условиями, но меньшим количеством осадков. Прогнозы синоптиков обнадеживают: регион ожидает традиционный октябрь, который местами может проявить себя сухим, но теплым. В этом месяце возможны и первые снежные дни, иногда это бывает уже в начале октября на восточных склонах Сихотэ-Алиня и в южных районах.