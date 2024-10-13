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Posted 13 октября, 08:07

Published 13 октября, 08:07

Modified 13 октября, 08:09

Updated 13 октября, 08:09

Итоги недели в Приморье: подозрительный застройщик, первый снег и любовь мэра

Итоги недели в Приморье: подозрительный застройщик, первый снег и любовь мэра

13 октября 2024, 08:07
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Итоги недели
Самые важные события недели с 7 по 13 октября— в обзоре «Восток-Медиа»

Лучший папа

Алиса и Ольга Батины, дочь и жена участника специальной военной операции, записали для мужа и отца трогательную и нежную песню, которая разлетелась по новым медиа. Глава Артёма Вячеслав Квон встретился с Алисой и Ольгой, ведь они живут в городе шахтёров и авиаторов.

Папа, знай, что ты самый лучший: глава Артёма встретился с родными участника СВО
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Любовь мэра

Любовь — самое удивительное и прекрасное чувство, которое предначертано ощутить человечеству. Мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал, кого он любит с самого раннего детства и по сей день.

«Вспомнить, когда полюбил, невозможно»: о любви всей жизни рассказал мэр Владивостока
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Квартиры бойцам СВО

В дальневосточной столице произошло торжественное мероприятие, — участники СВО получили ключи от служебных квартир в новом доме в Снеговой пади.

Бойцы СВО получили квартиры во Владивостоке
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Бюджет ЖКО

В Приморье стартовали бюджетные обсуждения главного финансового документа региона на ближайшую трехлетку. 7 октября прошли слушания бюджета жилищно-коммунальной отрасли на 2025–2027 годы. Председатель краевого правительства Вера Щербина отметила, что каждый шестой рубль бюджета тратится на ЖКХ.

Вера Щербина: Каждый шестой рубль из бюджета Приморья идет на коммунальную сферу
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Развитие спорта

8 октября в правительстве Приморья прошел очередной этап слушаний краевого бюджета на предстоящие три года. Власти и жители региона обсудили сферу физической культуры и спорта, на которую, по данным губернатора края, будет направлено более пяти миллиардов рублей в 2025 году.

Бюджет Приморья сохранит социальную направленность, и вырастут расходы на спорт
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Преображение дорог

Сегодня, 8 октября, в правительстве Приморского края прошло общественное слушание, на котором выступил губернатор региона Олег Кожемяко. Он уделил особое внимание преображению дорог в крае.

Олег Кожемяко: Отчеты о дорожных работах должны представляться еженедельно
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Подозрительный застройщик

Не всякий застройщик, по нашему мнению, привлекает к себе столько внимания, как ООО «СЗ ЖК Гринхилс». Пожар на стройплощадке, нарушение правил благоустройства и сомнительные рекламные размещения — все это стало поводом для обращения в прокуратуру Приморского края.

Прокуратура Приморья «проверит» застройщика ООО «СЗ ЖК Гринхилс»
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Первый снег

Приморье готовится встретить второй месяц осени 2024 года с умеренными температурными условиями, но меньшим количеством осадков. Прогнозы синоптиков обнадеживают: регион ожидает традиционный октябрь, который местами может проявить себя сухим, но теплым. В этом месяце возможны и первые снежные дни, иногда это бывает уже в начале октября на восточных склонах Сихотэ-Алиня и в южных районах.

«Может пойти первый снег»: какой будет погода в октябре 2024 в Приморье
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