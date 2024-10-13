Картина дня в Приморье: трагедия на мосту, популярный пляж и грандиозная тусовка

Posted 13 октября, 08:06
Published 13 октября, 08:06
Modified 13 октября, 08:06
Updated 13 октября, 08:06
Трагедия на мосту
В социальных сетях разлетелась грустная весть о трагичном происшествии, — человек упал с мостового перехода во Владивостоке.
Популярный пляж
Шикарная погода спровоцировала нешуточный интерес приморцев к морским берегам. Во Владивостоке пляжи снова стали популярными среди горожан.
Грандиозная тусовка
Вечера во Владивостоке всегда отличались удивительной атмосферой. Осенью центральные улицы приобретают особый шарм и изюминку. Не верите? Взгляните на кадры, сделанные в субботний вечер.
Субботний вечер во Владивостоке получился невероятно атмосферным. Приморцы устроили что-то невообразимое под бессмертный хит, который обожают во всей России.