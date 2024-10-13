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Posted 13 октября, 08:06

Published 13 октября, 08:06

Modified 13 октября, 08:06

Updated 13 октября, 08:06

Картина дня в Приморье: трагедия на мосту, популярный пляж и грандиозная тусовка

Картина дня в Приморье: трагедия на мосту, популярный пляж и грандиозная тусовка

13 октября 2024, 08:06
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события воскресенья — в обзоре «Восток-Медиа»

Трагедия на мосту

В социальных сетях разлетелась грустная весть о трагичном происшествии, — человек упал с мостового перехода во Владивостоке.

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Популярный пляж

Шикарная погода спровоцировала нешуточный интерес приморцев к морским берегам. Во Владивостоке пляжи снова стали популярными среди горожан.

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Грандиозная тусовка

Вечера во Владивостоке всегда отличались удивительной атмосферой. Осенью центральные улицы приобретают особый шарм и изюминку. Не верите? Взгляните на кадры, сделанные в субботний вечер.

Субботний вечер во Владивостоке получился невероятно атмосферным. Приморцы устроили что-то невообразимое под бессмертный хит, который обожают во всей России.

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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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