Новые данные о смертельном ДТП в Приморье

Сотрудники полиции оперативно установили личность водителя и задержали его. Он находился у себя дома. На приморца возбудили уголовное дело за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения. Мужчина может лишиться свободы на срок от пяти до двенадцати лет.