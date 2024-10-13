Новые данные о смертельном ДТП в Приморье

Posted 13 октября, 00:49
Published 13 октября, 00:49
Modified 13 октября, 00:51
Updated 13 октября, 00:51
В Надеждинском районе мужчина на внедорожнике насмерть сбил пешехода, который передвигался по дороге навстречу, и скрылся с места аварии. Водителя разыскали, правоохранители поделились подробностями инцидента.
Установлено, рулевой Mitsubishi Pajero наехал на человека, идущего по проезжей части. На место происшествия прибыли силовики и медики. Пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью.
Сотрудники полиции оперативно установили личность водителя и задержали его. Он находился у себя дома. На приморца возбудили уголовное дело за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения. Мужчина может лишиться свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
«65-летний мужчина от медосвидетельствования на состояние опьянения отказался», — подчеркнули в пресс-службе регионального Управления МВД.
Приморцы отреагировали на жуткое ДТП.
«Он уехал с расчетом на что?»;
«Зачем он шел по дороге? Жесть какая-то»;
«Убить человека и скрыться. Это кем надо быть, чтобы так поступить?».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что перед гибелью мужчину запечатлела камера автомобильного регистратора в Приморском крае.