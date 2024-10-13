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Posted 13 октября, 00:49

Published 13 октября, 00:49

Modified 13 октября, 00:51

Updated 13 октября, 00:51

Новые данные о смертельном ДТП в Приморье

Новые данные о смертельном ДТП в Приморье

13 октября 2024, 00:49
Фото: 1MI
Сюжет
Уголовное дело
В Надеждинском районе смертельное дорожное происшествие получило продолжение. Приморцы шокированы обстоятельствами инцидента.

В Надеждинском районе мужчина на внедорожнике насмерть сбил пешехода, который передвигался по дороге навстречу, и скрылся с места аварии. Водителя разыскали, правоохранители поделились подробностями инцидента.

Виновника смертельной аварии разыскали в Приморском крае
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Установлено, рулевой Mitsubishi Pajero наехал на человека, идущего по проезжей части. На место происшествия прибыли силовики и медики. Пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью.

Сотрудники полиции оперативно установили личность водителя и задержали его. Он находился у себя дома. На приморца возбудили уголовное дело за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения. Мужчина может лишиться свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

«65-летний мужчина от медосвидетельствования на состояние опьянения отказался», — подчеркнули в пресс-службе регионального Управления МВД.

Приморцы отреагировали на жуткое ДТП.

«Он уехал с расчетом на что?»;
«Зачем он шел по дороге? Жесть какая-то»;
«Убить человека и скрыться. Это кем надо быть, чтобы так поступить?».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что перед гибелью мужчину запечатлела камера автомобильного регистратора в Приморском крае.

Автомобилист насмерть сбил пешехода и уехал с места аварии в Приморье
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