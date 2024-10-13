Опять пробка: «малышка» заставила страдать автомобилистов во Владивостоке — видео

Поврежденный автомобиль спровоцировал затор на дороге во Владивостоке

Сюжет Автомобили

Во Владивостоке воскресный день начался не с радужной ноты, как минимум, у одного автомобилиста, который попал в нелегкую ситуацию на Русском острове.