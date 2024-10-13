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Posted 13 октября, 04:26

Published 13 октября, 04:26

Modified 13 октября, 04:28

Updated 13 октября, 04:28

Поврежденный автомобиль спровоцировал затор на дороге во Владивостоке

Опять пробка: «малышка» заставила страдать автомобилистов во Владивостоке — видео

13 октября 2024, 04:26
Фото: Изображение Midjourney

Поврежденный автомобиль спровоцировал затор на дороге во Владивостоке

Сюжет
Автомобили
Во Владивостоке воскресный день начался не с радужной ноты, как минимум, у одного автомобилиста, который попал в нелегкую ситуацию на Русском острове.

В дальневосточной столице на Русском острове Toyota Aqua «травмировала» колесо, сообщают в новых медиа. Очевидцы заметили легковое авто, которое стояло с поврежденной задней частью на проезжей части.

В социальный сетях предполагают, что малолитражка попала в ДТП. Однако второго потенциального участника столкновения свидетели не заметили.

Стоит отметить, что теперь в данном районе осложненное движение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке приключилось занятное происшествие, ведь до конца неясно, в чем была причина этого дорожного инцидента.

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#Новости#Владивосток#Социальные сети#Автомобили#Приморский край#ДТП#Русский остров#Происшествия#Toyota Aqua
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