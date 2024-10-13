Опять пробка: «малышка» заставила страдать автомобилистов во Владивостоке — видео

Posted 13 октября, 04:26
Published 13 октября, 04:26
Modified 13 октября, 04:28
Updated 13 октября, 04:28
В дальневосточной столице на Русском острове Toyota Aqua «травмировала» колесо, сообщают в новых медиа. Очевидцы заметили легковое авто, которое стояло с поврежденной задней частью на проезжей части.
В социальный сетях предполагают, что малолитражка попала в ДТП. Однако второго потенциального участника столкновения свидетели не заметили.
Стоит отметить, что теперь в данном районе осложненное движение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке приключилось занятное происшествие, ведь до конца неясно, в чем была причина этого дорожного инцидента.