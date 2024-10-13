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Posted 12 октября, 23:37

Published 12 октября, 23:37

Modified 13 октября, 05:13

Updated 13 октября, 05:13

Осень, любовь и рок-н-ролл: почувствуйте «вайб» Владивостока — видео

Осень, любовь и рок-н-ролл: почувствуйте «вайб» Владивостока — видео

12 октября 2024, 23:37
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Молодежь
Вечера во Владивостоке всегда отличались удивительной атмосферой. Осенью центральные улицы приобретают особый шарм и изюминку. Не верите? Взгляните на кадры, сделанные в субботний вечер.

Горожане окружили уличных музыкантов, которые исполняли рок-композиции. Молодежь, вооружившись фонариками на телефонах, подарили артистам непередаваемое чувство, — будто музыканты отыгрывают настоящий концерт. Мыльные пузыри, влюбленные парочки тоже придавали чудесное настроение дружной «сходке».

Присутствующие ощутили настоящую осень морского города. «Октябрьские вечера во Владивостоке по-своему уютны», — отметили в новых медиа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «огненное» дерево не стали срубать ради комфорта и выгоды в жилом комплексе в дальневосточной столице.

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