Осень, любовь и рок-н-ролл: почувствуйте «вайб» Владивостока — видео

Posted 12 октября, 23:37
Published 12 октября, 23:37
Modified 13 октября, 05:13
Updated 13 октября, 05:13
Горожане окружили уличных музыкантов, которые исполняли рок-композиции. Молодежь, вооружившись фонариками на телефонах, подарили артистам непередаваемое чувство, — будто музыканты отыгрывают настоящий концерт. Мыльные пузыри, влюбленные парочки тоже придавали чудесное настроение дружной «сходке».
Присутствующие ощутили настоящую осень морского города. «Октябрьские вечера во Владивостоке по-своему уютны», — отметили в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «огненное» дерево не стали срубать ради комфорта и выгоды в жилом комплексе в дальневосточной столице.