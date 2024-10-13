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Posted 13 октября, 01:31

Published 13 октября, 01:31

Modified 13 октября, 03:36

Updated 13 октября, 03:36

Автомобили превратились в груду металла после аварии в Приморье

От машин почти ничего не осталось: во Владивостоке в страшном ДТП разворотило 2 авто

13 октября 2024, 01:31
Фото: 1MI

Автомобили превратились в груду металла после аварии в Приморье

Сюжет
ДТП
Чудовищное ДТП произошло во Владивостоке. Запчасти валяются на трассе, а машины практически уничтожило.

Серьезное дорожное происшествие случилось в пригороде дальневосточной столицы. Два автомобиля схлестнулись в районе Академгородка, сообщают новые медиа. Также очевидцы поведали в социальных сетях о том, что в инциденте пострадали участники аварии.

«Все случилось несколько минут назад, пострадавших откачивают», — написали в интернете.

Судя по кадрам, машины изрядно пострадали. От них практически ничего не осталось после жуткого столкновения.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на заправке на аэропортовской трассе загорелся микроавтобус в Приморском крае. Жуткие кадры попали на камеру очевидца.

Автомобиль загорелся на заправке в пригороде Владивостока — видео
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