От машин почти ничего не осталось: во Владивостоке в страшном ДТП разворотило 2 авто

Posted 13 октября, 01:31
Published 13 октября, 01:31
Modified 13 октября, 03:36
Updated 13 октября, 03:36
Серьезное дорожное происшествие случилось в пригороде дальневосточной столицы. Два автомобиля схлестнулись в районе Академгородка, сообщают новые медиа. Также очевидцы поведали в социальных сетях о том, что в инциденте пострадали участники аварии.
«Все случилось несколько минут назад, пострадавших откачивают», — написали в интернете.
Судя по кадрам, машины изрядно пострадали. От них практически ничего не осталось после жуткого столкновения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на заправке на аэропортовской трассе загорелся микроавтобус в Приморском крае. Жуткие кадры попали на камеру очевидца.