Под легендарный хит эффектно затусили жители Приморья в центре Владивостока — видео

В центре дальневосточной столицы собрались не только представители молодежи, но и горожане разных поколений. Приморцы устроили коллективный концерт. Уличные артисты подстроились под настроение публики и подарили незабываемые эмоции землякам. Местные жители в унисон спели легендарный хит «Владивосток 2000». Юные тусовщики сопроводили мероприятие трендовым танцем, пока люди постарше предавались воспоминаниям.