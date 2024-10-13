Под легендарный хит эффектно затусили жители Приморья в центре Владивостока — видео

Posted 13 октября, 02:26
Published 13 октября, 02:26
Modified 13 октября, 02:28
Updated 13 октября, 02:28
В центре дальневосточной столицы собрались не только представители молодежи, но и горожане разных поколений. Приморцы устроили коллективный концерт. Уличные артисты подстроились под настроение публики и подарили незабываемые эмоции землякам. Местные жители в унисон спели легендарный хит «Владивосток 2000». Юные тусовщики сопроводили мероприятие трендовым танцем, пока люди постарше предавались воспоминаниям.
Ранее «Восток-Медиа» писало об осеннем «вайбе», который наблюдается в Приморском крае в наступлением октября. Вечера в центре Владивостока становятся уютнее, несмотря на приход холодов.