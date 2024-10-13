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Posted 13 октября, 02:26

Published 13 октября, 02:26

Modified 13 октября, 02:28

Updated 13 октября, 02:28

Под легендарный хит эффектно затусили жители Приморья в центре Владивостока — видео

Под легендарный хит эффектно затусили жители Приморья в центре Владивостока — видео

13 октября 2024, 02:26
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Молодежь
Субботний вечер во Владивостоке получился невероятно атмосферным. Приморцы устроили что-то невообразимое под бессмертный хит, который обожают во всей России.

В центре дальневосточной столицы собрались не только представители молодежи, но и горожане разных поколений. Приморцы устроили коллективный концерт. Уличные артисты подстроились под настроение публики и подарили незабываемые эмоции землякам. Местные жители в унисон спели легендарный хит «Владивосток 2000». Юные тусовщики сопроводили мероприятие трендовым танцем, пока люди постарше предавались воспоминаниям.

Ранее «Восток-Медиа» писало об осеннем «вайбе», который наблюдается в Приморском крае в наступлением октября. Вечера в центре Владивостока становятся уютнее, несмотря на приход холодов.

Осень, любовь и рок-н-ролл: почувствуйте «вайб» Владивостока — видео
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