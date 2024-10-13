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Posted 13 октября, 04:40

Published 13 октября, 04:40

Modified 13 октября, 04:42

Updated 13 октября, 04:42

Погибла девушка: трагедия произошла на Русском мосту во Владивостоке — подробности

Погибла девушка: трагедия произошла на Русском мосту во Владивостоке — подробности

13 октября 2024, 04:40
Фото: 1MI
Сюжет
МЧС
Во Владивостоке случилось ужасное событие, — молодая женщина сорвалась с мостового перехода. В полиции прокомментировали данный инцидент.

Во Владивостоке произошла трагедия, — человек угодил вниз с Русского моста. О печальном событии поведали очевидцы в новых медиа. Правоохранители дали официальный комментарий.

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Сотрудники полиции получили сообщение о падении девушки с мостового сооружения. Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметили в пресс-службе МВД Владивостока.

Аварийные комиссары тоже опубликовали информацию об инциденте.

«На данный момент известно, что управляла Toyota Harrier девушка 1986 года рождения. Сотрудники МЧС извлекли из воды тело погибшей девушки», — рассказали в telegram-канаде Автогаранта.

Приморцы тоже отреагировали на жуткое событие.

«Такая молодая. Соболезнования семье»;
«Какой ужас… Жаль девушку и ее близких, который наверняка страдают сейчас».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчину, упавшего с высоты, госпитализировали с разрывом диафрагмы. Благодаря слаженной работе медиков, пострадавшего удалось спасти.

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