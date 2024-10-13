Погибла девушка: трагедия произошла на Русском мосту во Владивостоке — подробности

Posted 13 октября, 04:40
Published 13 октября, 04:40
Modified 13 октября, 04:42
Updated 13 октября, 04:42
Во Владивостоке произошла трагедия, — человек угодил вниз с Русского моста. О печальном событии поведали очевидцы в новых медиа. Правоохранители дали официальный комментарий.
Сотрудники полиции получили сообщение о падении девушки с мостового сооружения. Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.
«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметили в пресс-службе МВД Владивостока.
Аварийные комиссары тоже опубликовали информацию об инциденте.
«На данный момент известно, что управляла Toyota Harrier девушка 1986 года рождения. Сотрудники МЧС извлекли из воды тело погибшей девушки», — рассказали в telegram-канаде Автогаранта.
Приморцы тоже отреагировали на жуткое событие.
«Такая молодая. Соболезнования семье»;
«Какой ужас… Жаль девушку и ее близких, который наверняка страдают сейчас».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчину, упавшего с высоты, госпитализировали с разрывом диафрагмы. Благодаря слаженной работе медиков, пострадавшего удалось спасти.