Полный хаос: пробки сковали центр Владивостока — что происходит? — видео

Posted 12 октября, 23:17
Published 12 октября, 23:17
Modified 12 октября, 23:19
Updated 12 октября, 23:19
Автомобилисты встали в глухую пробку и на улицах началась суматоха. Все сигналили, — страшно представить, насколько проблемно стало переходить проезжую часть пешеходам. Остается надеяться, что в воскресенье ситуация поменяется и водители перестанут страдать на злосчастном перекрестке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что только рисковые пешие горожане решались пройти на «серый» знак светофоров.