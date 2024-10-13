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Posted 12 октября, 23:17

Published 12 октября, 23:17

Modified 12 октября, 23:19

Updated 12 октября, 23:19

Полный хаос: пробки сковали центр Владивостока — что происходит? — видео

Полный хаос: пробки сковали центр Владивостока — что происходит? — видео

12 октября 2024, 23:17
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Пробки
В минувшую субботу днем световые регулировщики перестали работать на центральной улице дальневосточной столицы. Если в светлое время суток обстановка была, мягко говоря, напряженная, то поздним вечером движение на дорогах осложнилось.

Автомобилисты встали в глухую пробку и на улицах началась суматоха. Все сигналили, — страшно представить, насколько проблемно стало переходить проезжую часть пешеходам. Остается надеяться, что в воскресенье ситуация поменяется и водители перестанут страдать на злосчастном перекрестке.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что только рисковые пешие горожане решались пройти на «серый» знак светофоров.

Светофоры оказались отключены в центре Владивостока
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