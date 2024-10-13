Прощание с летом: на пляжах Приморья вновь толпы отдыхающих — видео

Posted 13 октября, 07:02
Published 13 октября, 07:02
Modified 13 октября, 07:04
Updated 13 октября, 07:04
Сегодня, 13 октября, в дальневосточной столице воздух прогрелся до +22 градусов. Октябрь, судя по погоде, не планирует напоминать региону о наступлении холодов. Поэтому во Владивостоке на пляжах наблюдается ажиотаж.
Более того, нашлись смельчаки, которые зашли в воду, то ли помочить ножки, то ли окунуться напоследок.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что толпы владивостокцев ринулись в Ботанический сад, чтобы насладиться последними теплыми деньгами. Жуткий ажиотаж наблюдался около излюбленной локации горожан.