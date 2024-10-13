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Posted 13 октября, 07:02

Published 13 октября, 07:02

Modified 13 октября, 07:04

Updated 13 октября, 07:04

Наплыв отдыхающих замечен на пляжах Владивостока

Прощание с летом: на пляжах Приморья вновь толпы отдыхающих — видео

13 октября 2024, 07:02
Фото: vostokmedia.com

Наплыв отдыхающих замечен на пляжах Владивостока

Сюжет
Погода
Шикарная погода спровоцировала нешуточный интерес приморцев к морским берегам. Во Владивостоке пляжи снова стали популярными среди горожан.

Сегодня, 13 октября, в дальневосточной столице воздух прогрелся до +22 градусов. Октябрь, судя по погоде, не планирует напоминать региону о наступлении холодов. Поэтому во Владивостоке на пляжах наблюдается ажиотаж.

Видео: vostokmedia.com.

Более того, нашлись смельчаки, которые зашли в воду, то ли помочить ножки, то ли окунуться напоследок.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что толпы владивостокцев ринулись в Ботанический сад, чтобы насладиться последними теплыми деньгами. Жуткий ажиотаж наблюдался около излюбленной локации горожан.

Тянемся за прекрасным: на невероятно красивой локации Владивостока вновь ажиотаж
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