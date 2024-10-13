Тянемся за прекрасным: на невероятно красивой локации Владивостока вновь ажиотаж

Posted 13 октября, 00:32
Published 13 октября, 00:32
Modified 13 октября, 00:34
Updated 13 октября, 00:34
Погода вновь подарила региону шикарную погоду на выходных. Например, в дальневосточной столице столбики термометров зафиксировали 23 градусов тепло.
Невероятно теплая погода сподвигла горожан отправиться за частичкой лета, — в ботанический сад.
Данная локация притягивает приморцев из разных уголков края. Даже вечером, в 17 часов, парковка цветочного места была забита. Вереница из машин тянулась вплоть до поворота на шаморовскую трассу.
«Днем машин было больше. Люди оставляли свои авто даже на противоположной стороне. А днем припекало так, что казалось, будто воздух прогрелся до 26-28 градусов, вечером в машине показало 23 градуса», — отметила жительница Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сейчас в Ботаническом саду Владивостока невероятно красиво. Данная локация также славится недавно открывшейся тропой здоровья.