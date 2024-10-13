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Posted 13 октября, 00:32

Published 13 октября, 00:32

Modified 13 октября, 00:34

Updated 13 октября, 00:34

Тянемся за прекрасным: на невероятно красивой локации Владивостока вновь ажиотаж

Тянемся за прекрасным: на невероятно красивой локации Владивостока вновь ажиотаж

13 октября 2024, 00:32
Сюжет
Погода
В пригороде Владивостока обочину опять заполонили автомобили. Всему виной повышенный интерес к Ботаническому саду и чудесная погода.

Погода вновь подарила региону шикарную погоду на выходных. Например, в дальневосточной столице столбики термометров зафиксировали 23 градусов тепло.
Невероятно теплая погода сподвигла горожан отправиться за частичкой лета, — в ботанический сад.

Фото: vostokmedia.com

Данная локация притягивает приморцев из разных уголков края. Даже вечером, в 17 часов, парковка цветочного места была забита. Вереница из машин тянулась вплоть до поворота на шаморовскую трассу.

«Днем машин было больше. Люди оставляли свои авто даже на противоположной стороне. А днем припекало так, что казалось, будто воздух прогрелся до 26-28 градусов, вечером в машине показало 23 градуса», — отметила жительница Владивостока.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сейчас в Ботаническом саду Владивостока невероятно красиво. Данная локация также славится недавно открывшейся тропой здоровья.

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