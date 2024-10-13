Влетел в бетонный блок: серьезная авария случилась во Владивостоке — фото

Posted 13 октября, 01:00
Published 13 октября, 01:00
Modified 13 октября, 01:02
Updated 13 октября, 01:02
Во Владивостоке на Ульяновской около дома №7 случилось серьезное дорожное происшествие, — рулевой Toyota Hiace Regius врезался в подпорную стену, сообщают новые медина. По данным аварийных комиссаров, водителю стало плохо, перед тем, как он влетел в бетонный блок.
На месте инцидента замечены спасатели, сотрудники полиции, а также скорая помощь. О пострадавших не сообщается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что наглый автомобилист едва не спровоцировал аварию на трассе в Приморском крае. Если бы не реакция опытного водителя, то лобового столкновения было бы не избежать.