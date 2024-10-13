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Posted 13 октября, 01:00

Published 13 октября, 01:00

Modified 13 октября, 01:02

Updated 13 октября, 01:02

Автомобилист врезался в подпорную стену в Приморье

Влетел в бетонный блок: серьезная авария случилась во Владивостоке — фото

13 октября 2024, 01:00
Фото: 1MI

Автомобилист врезался в подпорную стену в Приморье

Сюжет
ДТП
Во Владивостоке водитель микроавтобуса устроил одиночное ДТП, врезавшись в бетонный блок. Аварийные комиссары поделились подробностями инцидента.

Во Владивостоке на Ульяновской около дома №7 случилось серьезное дорожное происшествие, — рулевой Toyota Hiace Regius врезался в подпорную стену, сообщают новые медина. По данным аварийных комиссаров, водителю стало плохо, перед тем, как он влетел в бетонный блок.

На месте инцидента замечены спасатели, сотрудники полиции, а также скорая помощь. О пострадавших не сообщается.

Фото: dpscontrol_public

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что наглый автомобилист едва не спровоцировал аварию на трассе в Приморском крае. Если бы не реакция опытного водителя, то лобового столкновения было бы не избежать.

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#Новости#Владивосток#Приморский край#ДТП#Авария#Происшествия
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