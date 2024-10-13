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Posted 13 октября, 05:01

Published 13 октября, 05:01

Modified 13 октября, 05:03

Updated 13 октября, 05:03

Вовсе не одиночное ДТП: подробности аварии около пешеходного перехода во Владивостоке

Вовсе не одиночное ДТП: подробности аварии около пешеходного перехода во Владивостоке

13 октября 2024, 05:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Столица
Выяснились обстоятельства происшествия на дороге во Владивостоке с участием «Аквы». Виновником аварии стал, судя по мнениям приморцев, весьма клишированный автомобиль.

На Русском острове произошла авария с участием Toyota Aqua. Одинокая малолитражка расположилась на одной из полос, но второго участника аварии на месте не оказалось. Тем не менее, аварийные комиссары внесли ясность в случившийся инцидент.

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Оказалось, иномарка остановилась около пешеходного перехода, чтобы пропустить человека. Однако сзади идущий Toyota Prius не успел среагировать и впечатался в «Акву».

Фото: dpskontrol_125rus

Приморцы высказались о случившемся происшествии.

«Что не авария, то „Приус“ или „Аква“ замешаны»;
«Соблюдение дистанции для слабаков что ли? Надеюсь пешеход не пострадал от безответственности „приусовода“».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что непростая ситуация сложилась в центре дальневосточной столицы. Автомобилисты и пешие горожане столкнулись с неработающими светофорами на Изумруде.

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