Вовсе не одиночное ДТП: подробности аварии около пешеходного перехода во Владивостоке

Posted 13 октября, 05:01
Published 13 октября, 05:01
Modified 13 октября, 05:03
Updated 13 октября, 05:03
На Русском острове произошла авария с участием Toyota Aqua. Одинокая малолитражка расположилась на одной из полос, но второго участника аварии на месте не оказалось. Тем не менее, аварийные комиссары внесли ясность в случившийся инцидент.
Оказалось, иномарка остановилась около пешеходного перехода, чтобы пропустить человека. Однако сзади идущий Toyota Prius не успел среагировать и впечатался в «Акву».
Приморцы высказались о случившемся происшествии.
«Что не авария, то „Приус“ или „Аква“ замешаны»;
«Соблюдение дистанции для слабаков что ли? Надеюсь пешеход не пострадал от безответственности „приусовода“».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что непростая ситуация сложилась в центре дальневосточной столицы. Автомобилисты и пешие горожане столкнулись с неработающими светофорами на Изумруде.