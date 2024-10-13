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Posted 13 октября, 06:02

Published 13 октября, 06:02

Modified 13 октября, 06:04

Updated 13 октября, 06:04

Выяснена причина неработающего светофора в центре Владивостока

Выяснена причина неработающего светофора в центре Владивостока

13 октября 2024, 06:02
Фото: 1MI
Сюжет
Ремонт
Жуткие дорожные коллапсы охватили центральную улицу Владивостока. Всему виной нефункционирующий светофор. Специалисты обнародовали причину поломки регулировщика.

Во Владивостоке обесточены светофоры на сложном перекрестке в центре города. В центре организации дорожного движения поведали причину поломки регулировщиков.

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Компания-подрядчик, выполняющая ремонт на близлежащем участке, оборвала кабель электропитания.

«В настоящее время специалисты оценивают ущерб и ищут все участки повреждения кабеля, после чего приступят к ремонту и восстановлению подключения светофора», — отметили в пресс-службе Центра.

Также специалисты призвали автомобилистов к внимательности при проезде перекрестка.

Приморцы тоже высказались о произошедшем.

«По идее в таких случаях должны регулировщики работать»;
«Тогда пробки станут еще больше. Сейчас водители не знают, кто такие регулировщики».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария в центре дальневосточной столицы обесточила светофор на еще одной развязке на центральной улице.

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#Новости#Общество#Ремонт#Владивосток#Приморский край#ДТП#Светофоры#Электропитание
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