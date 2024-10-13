Выяснена причина неработающего светофора в центре Владивостока

Posted 13 октября, 06:02
Published 13 октября, 06:02
Modified 13 октября, 06:04
Updated 13 октября, 06:04
Во Владивостоке обесточены светофоры на сложном перекрестке в центре города. В центре организации дорожного движения поведали причину поломки регулировщиков.
Компания-подрядчик, выполняющая ремонт на близлежащем участке, оборвала кабель электропитания.
«В настоящее время специалисты оценивают ущерб и ищут все участки повреждения кабеля, после чего приступят к ремонту и восстановлению подключения светофора», — отметили в пресс-службе Центра.
Также специалисты призвали автомобилистов к внимательности при проезде перекрестка.
Приморцы тоже высказались о произошедшем.
«По идее в таких случаях должны регулировщики работать»;
«Тогда пробки станут еще больше. Сейчас водители не знают, кто такие регулировщики».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария в центре дальневосточной столицы обесточила светофор на еще одной развязке на центральной улице.