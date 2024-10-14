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Posted 14 октября, 16:26

Published 14 октября, 16:26

Modified 14 октября, 16:28

Updated 14 октября, 16:28

Беспричинно лает собака? Вот как действовать в данной ситуации

14 октября 2024, 16:26
Любители собак замечают, что собака лает, казалось бы, беспричинно. Такое можно заметить по ночам. Что делать хозяину в таком случае? Об этом Pravda. Ru рассказал ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

По его словам, обязательно нужно найти этому причину, так как беспричинного лая не бывает.

«Лай и вокальная коммуникация сами по себе возникают по разным причинам. Причин этому огромное количество. И хозяину, наверное, имеет смысл обратиться к специалистам, которые подскажут, какие причины могут быть в этой ситуации» — считает К. Карапетьянц.

Он рассказал, что среди причин могут быть одиночество, страх, деструктивное поведение, заболевание собаки.

«Есть разные способы отучения собаки от лая. Отучить собаку можно, но всё равно всегда нужны определённые консультации со стороны специалиста. На животных угрозы пальчиком или каким-то гневом не действуют, что многие привыкли делать»

Константин Карпетьянц подчёркивает, что «сегодня существуют определённые воздействия на собаку, которые не позволяют ей лаять в тот или иной момент. Хозяин в первую очередь должен руководить действиями собаки. Без консультации специалиста лучше не экспериментировать, потому что это вопрос серьёзный».

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