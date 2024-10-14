Беспричинно лает собака? Вот как действовать в данной ситуации

Константин Карпетьянц подчёркивает, что «сегодня существуют определённые воздействия на собаку, которые не позволяют ей лаять в тот или иной момент. Хозяин в первую очередь должен руководить действиями собаки. Без консультации специалиста лучше не экспериментировать, потому что это вопрос серьёзный».