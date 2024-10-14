Девушку едва не покалечили, когда она пошла налево во Владивостоке — видео

Posted 14 октября, 06:04
Published 14 октября, 06:04
Modified 14 октября, 06:06
Updated 14 октября, 06:06
В дальневосточной столице на Баляева девушка, идущая по проезжей части едва не угодила под колеса автомобиля, сообщают новые медиа. Горожанка передвигалась по дороге, вероятно, из-за отсутствия тротуара и чуть не попала в ДТП, когда устремилась налево и оказалась в шаге от столкновения с автомобилем.
Пешеход выразила недовольство, когда сама же нарушила ПДД, отметили в социальных сетях. Автор видео призывает водителей к внимательности на участках, где не предусмотрены дорожки для пеших жителей муниципалитета.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что драка пожилых приморцев попала на камеру во Владивостоке. Потасовка развернулась в очереди за продуктами, сообщили очевидцы.