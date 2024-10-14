Девушку едва не покалечили, когда она пошла налево во Владивостоке — видео

В дальневосточной столице на Баляева девушка, идущая по проезжей части едва не угодила под колеса автомобиля, сообщают новые медиа. Горожанка передвигалась по дороге, вероятно, из-за отсутствия тротуара и чуть не попала в ДТП, когда устремилась налево и оказалась в шаге от столкновения с автомобилем.