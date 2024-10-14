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Posted 14 октября, 06:04

Published 14 октября, 06:04

Modified 14 октября, 06:06

Updated 14 октября, 06:06

Девушка чуть не попала под машину во Владивостоке

Девушку едва не покалечили, когда она пошла налево во Владивостоке — видео

14 октября 2024, 06:04
Фото: vostokmedia.com

Девушка чуть не попала под машину во Владивостоке

Сюжет
Драка
Девушка оказалась в опасности, как говорится «висела на волоске» из-за собственной невнимательности и обстоятельств на дороге во Владивостоке. Один шаг ее максимально приблизил к столкновению с автомобилем, который проезжал мимо.

В дальневосточной столице на Баляева девушка, идущая по проезжей части едва не угодила под колеса автомобиля, сообщают новые медиа. Горожанка передвигалась по дороге, вероятно, из-за отсутствия тротуара и чуть не попала в ДТП, когда устремилась налево и оказалась в шаге от столкновения с автомобилем.

Пешеход выразила недовольство, когда сама же нарушила ПДД, отметили в социальных сетях. Автор видео призывает водителей к внимательности на участках, где не предусмотрены дорожки для пеших жителей муниципалитета.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что драка пожилых приморцев попала на камеру во Владивостоке. Потасовка развернулась в очереди за продуктами, сообщили очевидцы.

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