Два подростка на мотоцикле попали в аварию в Приморье

Posted 14 октября, 08:27
Published 14 октября, 08:27
Modified 14 октября, 08:27
Updated 14 октября, 08:27
Соирудники ГИБДД Приморья призывают родителей не пускать детей за руль мотоциклов.
В прошедшие выходные в Приморском крае произошло 111 аварий, из них 10 с пострадавшими и 101 — с ущербом. 12 человек получили различные травмы, повреждено 201 транспортное средство.
В дежурную часть ГИБДД МО МВД России «Дальнегорский» поступило сообщение о ДТП на 364-м километре автодороги «Осиновка-Рудная Пристань».
По предварительной информации, 14-летний подросток за рулем мотоцикла RegulMoto Five, ехал из села Рудная Пристань к селу Осиновка. Он не соблюдал безопасное расстояние до ехавшего впереди автомобиля Toyota Corolla и врезался в него.
В результате инцидента водитель и 14-летний пассажир мотоцикла получили различные травмы.
Выяснилось, что несовершеннолетний водитель не имел регистрации, водительского удостоверения, а также не был защищен шлемом.
ГИБДД напоминает мотоциклистам: их транспорт должен быть зарегистрирован в ГИБДД, а также у водителя должна быть соответствующая категория.
Управлять мотоциклом необходимо в шлеме.
Кроме того, обязательно использовать указатель поворота при перестроении, чтобы заранее предупредить других участников движения о своем маневре и избежать аварий.
ГИБДД обращает внимание родителей на необходимость контроля и предотвращения попыток их несовершеннолетних детей садиться за руль мототранспорта.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мотопараде во Владивостоке.