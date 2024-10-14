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Posted 14 октября, 08:27

Published 14 октября, 08:27

Modified 14 октября, 08:27

Updated 14 октября, 08:27

Два подростка на мотоцикле попали в аварию в Приморье

Два подростка на мотоцикле попали в аварию в Приморье

14 октября 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дети
Двое 14-летних парней попали в аварию на мотоцикле в Приморье. ГАИ предупреждает: так ездить опасно.

Соирудники ГИБДД Приморья призывают родителей не пускать детей за руль мотоциклов.

В прошедшие выходные в Приморском крае произошло 111 аварий, из них 10 с пострадавшими и 101 — с ущербом. 12 человек получили различные травмы, повреждено 201 транспортное средство.

В дежурную часть ГИБДД МО МВД России «Дальнегорский» поступило сообщение о ДТП на 364-м километре автодороги «Осиновка-Рудная Пристань».

По предварительной информации, 14-летний подросток за рулем мотоцикла RegulMoto Five, ехал из села Рудная Пристань к селу Осиновка. Он не соблюдал безопасное расстояние до ехавшего впереди автомобиля Toyota Corolla и врезался в него.

Фото: prim_police

В результате инцидента водитель и 14-летний пассажир мотоцикла получили различные травмы.

Выяснилось, что несовершеннолетний водитель не имел регистрации, водительского удостоверения, а также не был защищен шлемом.

ГИБДД напоминает мотоциклистам: их транспорт должен быть зарегистрирован в ГИБДД, а также у водителя должна быть соответствующая категория.

Управлять мотоциклом необходимо в шлеме.

Кроме того, обязательно использовать указатель поворота при перестроении, чтобы заранее предупредить других участников движения о своем маневре и избежать аварий.

ГИБДД обращает внимание родителей на необходимость контроля и предотвращения попыток их несовершеннолетних детей садиться за руль мототранспорта.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мотопараде во Владивостоке.

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