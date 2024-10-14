Глава Артёма Вячеслав Квон проведёт встречи с жителями города

Ранее глава города шахтеров и авиаторов провёл встречу с членами семьи участника СВО, записавшими песню для отца и мужа. Также Вячеслав Квон на постоянной основе вместе с общественными наблюдателями выезжает на проверку качества объектов благоустройства, которые создаются в Артёме. На днях он побывал в микрорайоне «Двойка» на автомобильной дороге по улице Александровской, где вместе с представителями общественности проверил, как выполнены работы.