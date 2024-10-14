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Posted 14 октября, 03:12

Published 14 октября, 03:12

Modified 14 октября, 03:14

Updated 14 октября, 03:14

Встречи с жителями города проведёт глава Артёма в Приморском крае

Глава Артёма Вячеслав Квон проведёт встречи с жителями города

14 октября 2024, 03:12
Фото: kwonvyacheslav

Встречи с жителями города проведёт глава Артёма в Приморском крае

Сюжет
Дети
Глава Артёмовского городского округа в течение рабочей недели проведёт несколько встреч с жителями АГО. Он готов ответить на вопросы и расскажет о работе администрации округа.

Пообщаться с главой округа смогут жители посёлка Угловое, села Ясное и микрорайона «Двойка». В пресс-службе администрации АГО рассказали: расписание встреч Вячеслава Квона с жителями округа выглядит следующим образом: 15 октября в 18 часов — встреча в школе № 20 (ул. Гагарина, 135); 16 октября в 18 часов — в школе № 35 (ул. Ремзаводская, 5); 17 октября в 18 часов — в клубе села Ясное 9ул. Чернышева, 2).

На встречах глава Артема вместе со специалистами администрации округа ответит на вопросы жителей, расскажет о выполненных и планируемых работах на территориях. Разумеется, вход на все встречи свободный.

Отметим, что Вячеслав Квон всегда находится в центре общественной жизни Артёма, посещает общественно важные мероприятия, никогда не избегает встреч с людьми.

Например, недавно глава города шахтёров и авиаторов посетил выставочный центр «Галерея», где открылась краевая выставка «Сонет о матери» (12+). На открытии глава Артёма передал галерее детские работ, приобретённые предпринимателями Артема на благотворительном аукционе «Рисую! Мечтаю! Живу!».

— Благодарю наших предпринимателей, которые не остаются в стороне, участвуют в таких важных и нужных мероприятиях, оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. Мы в Артеме чтим семейные традиции, традиционные ценности и заботимся об окружающих нас людях! — отметил Вячеслав Квон.

Ранее глава города шахтеров и авиаторов провёл встречу с членами семьи участника СВО, записавшими песню для отца и мужа. Также Вячеслав Квон на постоянной основе вместе с общественными наблюдателями выезжает на проверку качества объектов благоустройства, которые создаются в Артёме. На днях он побывал в микрорайоне «Двойка» на автомобильной дороге по улице Александровской, где вместе с представителями общественности проверил, как выполнены работы.

Вячеслав Квон также планирует побывать и в других микрорайонах АГО, информация о том, когда будут следующие встречи, будет опубликована на сайте администрации округа.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в Артёме обучают 10-классников военному делу.

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#Новости#Общество#Дети#Артём#Благотворительность#Приморский край#Вячеслав Квон
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