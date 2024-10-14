Глава Артёма Вячеслав Квон проведёт встречи с жителями города

Posted 14 октября, 03:12
Published 14 октября, 03:12
Modified 14 октября, 03:14
Updated 14 октября, 03:14
Пообщаться с главой округа смогут жители посёлка Угловое, села Ясное и микрорайона «Двойка». В пресс-службе администрации АГО рассказали: расписание встреч Вячеслава Квона с жителями округа выглядит следующим образом: 15 октября в 18 часов — встреча в школе № 20 (ул. Гагарина, 135); 16 октября в 18 часов — в школе № 35 (ул. Ремзаводская, 5); 17 октября в 18 часов — в клубе села Ясное 9ул. Чернышева, 2).
На встречах глава Артема вместе со специалистами администрации округа ответит на вопросы жителей, расскажет о выполненных и планируемых работах на территориях. Разумеется, вход на все встречи свободный.
Отметим, что Вячеслав Квон всегда находится в центре общественной жизни Артёма, посещает общественно важные мероприятия, никогда не избегает встреч с людьми.
Например, недавно глава города шахтёров и авиаторов посетил выставочный центр «Галерея», где открылась краевая выставка «Сонет о матери» (12+). На открытии глава Артёма передал галерее детские работ, приобретённые предпринимателями Артема на благотворительном аукционе «Рисую! Мечтаю! Живу!».
— Благодарю наших предпринимателей, которые не остаются в стороне, участвуют в таких важных и нужных мероприятиях, оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. Мы в Артеме чтим семейные традиции, традиционные ценности и заботимся об окружающих нас людях! — отметил Вячеслав Квон.
Ранее глава города шахтеров и авиаторов провёл встречу с членами семьи участника СВО, записавшими песню для отца и мужа. Также Вячеслав Квон на постоянной основе вместе с общественными наблюдателями выезжает на проверку качества объектов благоустройства, которые создаются в Артёме. На днях он побывал в микрорайоне «Двойка» на автомобильной дороге по улице Александровской, где вместе с представителями общественности проверил, как выполнены работы.
Вячеслав Квон также планирует побывать и в других микрорайонах АГО, информация о том, когда будут следующие встречи, будет опубликована на сайте администрации округа.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в Артёме обучают 10-классников военному делу.