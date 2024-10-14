Горели заживо: что известно о пожаре в приюте для животных в Приморье — подробности

Posted 14 октября, 00:57
Published 14 октября, 00:57
Modified 14 октября, 00:59
Updated 14 октября, 00:59
В новых медиа разлетелись жуткие кадры с горящим зданием, которое, предположительно, является приютом для собак. На видео слышно, как напуганные «хвостики» гавкают. По словам администрации организации, в помещении находились клетки с недавно стерилизованными животными.
В пресс-службе регионального Управления МВД рассказали подробности жуткого инцидента.
«В полицию поступило сообщение инспектора МЧС по Пожарскому району о том, что 13 октября в 00.15 в поселке Лучегорск в приюте для домашних животных произошло возгорание», — заявили правоохранители.
Силовики разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Корреспондент «Восток-Медиа» также получил комментарий в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
«Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что около Артема заметили огромные клубы черного дыма. Очевидец испугался, что могло произойти крушение авиалайнера.