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Posted 14 октября, 00:57

Published 14 октября, 00:57

Modified 14 октября, 00:59

Updated 14 октября, 00:59

Новые данные о пожаре в приюте для собак опубликовали в Приморском крае

Горели заживо: что известно о пожаре в приюте для животных в Приморье — подробности

14 октября 2024, 00:57
Фото: Изображение Midjourney

Новые данные о пожаре в приюте для собак опубликовали в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Мощный пожар вспыхнул на территории приюта для животных в Лучегорске. Спецслужбы Приморского края прокомментировали происшествие.

В новых медиа разлетелись жуткие кадры с горящим зданием, которое, предположительно, является приютом для собак. На видео слышно, как напуганные «хвостики» гавкают. По словам администрации организации, в помещении находились клетки с недавно стерилизованными животными.

Видео: vlad_ork.

В пресс-службе регионального Управления МВД рассказали подробности жуткого инцидента.

«В полицию поступило сообщение инспектора МЧС по Пожарскому району о том, что 13 октября в 00.15 в поселке Лучегорск в приюте для домашних животных произошло возгорание», — заявили правоохранители.

Силовики разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Корреспондент «Восток-Медиа» также получил комментарий в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что около Артема заметили огромные клубы черного дыма. Очевидец испугался, что могло произойти крушение авиалайнера.

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