Губернатор Сахалинской области решает проблемы жителей Курил

Также Валерий Лимаренко пообещал решить вопрос о покупке автомобиля для ребят из села Рейдово. Им очень сложно добираться в Курильск на различные культурные или общественные мероприятия, но, по словам губернатора Сахалинской области, ситуация скоро изменится к лучшему. Кроме того, по поручению губернатора, в школе Рейдово, где работает новый спортзал, во внеурочное время начнут проводить тренировки для жителей села.