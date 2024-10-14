vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 05:58

Published 14 октября, 05:58

Modified 14 октября, 06:00

Updated 14 октября, 06:00

Валерий Лимаренко провёл встречу с жителями острова Итуруп

Губернатор Сахалинской области решает проблемы жителей Курил

14 октября 2024, 05:58
Фото: sakhalin.gov.ru

Валерий Лимаренко провёл встречу с жителями острова Итуруп

Сюжет
ЖКХ
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко совершает рабочую поездку на остров Итуруп (напомним, что в состав области входят и Курильские острова). На днях он провёл встречу с жителями Курильска.

Не один десяток вопросов задали Валерию Лимаренко жители Курильского городского округа. Они в основном касались проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве КГО и состояния дорожной сети в городе и на острове.

Например, родители ребятишек, посещающих детский сад «Алёнушка» волнуются — в дошкольном учреждении регулярно случаются перебои с электроэнергией. Из-за этого детей просят забирать домой пораньше. По мнению родителей, вопрос о покупке в детсад генератора просто назрел.

— Я поддерживаю заявку. Генератор надо купить в ближайшее время, — сказал глава региона.

Также Валерий Лимаренко пообещал решить вопрос о покупке автомобиля для ребят из села Рейдово. Им очень сложно добираться в Курильск на различные культурные или общественные мероприятия, но, по словам губернатора Сахалинской области, ситуация скоро изменится к лучшему. Кроме того, по поручению губернатора, в школе Рейдово, где работает новый спортзал, во внеурочное время начнут проводить тренировки для жителей села.

Задавали Валерию Лимаренко и вопросы о том, когда в аэропорту Курильска появится автобусная остановка, когда на острове начнут сортировку мусора. Присутствовавшие на встреча главы областных ведомств дали ответы: остановка появится в мае 2025 года, уже выделены на это средства, а сортировать мусор на острове начнут в 2026 году, когда будет создана необходимая инфраструктура.

Жители села Горное рассказали о наболевшем: многие дома в селе непригодны для проживания — первые этажи затапливает.

— Когда делают ремонт крыши, топятся квартиры до первого этажа. Нам просто необходимы двускатные крыши, почему их не делают, — спросили жители села.

Глава островного региона подтвердил: он лично был на месте и видел состояние домов, которое просто недопустимо.

— Проблема есть. Люди, которые занимаются этой работой, делают это плохо. Сегодня выговор получили и администрация района, и министерство ЖКХ, — подчеркнул Валерий Лимаренко.

Отметим, что все вопросы, прозвучавшие на встрече с жителями, взяты на контроль. Валерий Лимаренко дал поручения устранить все озвученные проблемы и поставил перед службами и министерствами правительства региона конкретные сроки исполнения.

#Новости#Общество#Сахалин#ЖКХ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика