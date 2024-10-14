Губернатор Сахалинской области решает проблемы жителей Курил

Posted 14 октября, 05:58
Published 14 октября, 05:58
Modified 14 октября, 06:00
Updated 14 октября, 06:00
Не один десяток вопросов задали Валерию Лимаренко жители Курильского городского округа. Они в основном касались проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве КГО и состояния дорожной сети в городе и на острове.
Например, родители ребятишек, посещающих детский сад «Алёнушка» волнуются — в дошкольном учреждении регулярно случаются перебои с электроэнергией. Из-за этого детей просят забирать домой пораньше. По мнению родителей, вопрос о покупке в детсад генератора просто назрел.
— Я поддерживаю заявку. Генератор надо купить в ближайшее время, — сказал глава региона.
Также Валерий Лимаренко пообещал решить вопрос о покупке автомобиля для ребят из села Рейдово. Им очень сложно добираться в Курильск на различные культурные или общественные мероприятия, но, по словам губернатора Сахалинской области, ситуация скоро изменится к лучшему. Кроме того, по поручению губернатора, в школе Рейдово, где работает новый спортзал, во внеурочное время начнут проводить тренировки для жителей села.
Задавали Валерию Лимаренко и вопросы о том, когда в аэропорту Курильска появится автобусная остановка, когда на острове начнут сортировку мусора. Присутствовавшие на встреча главы областных ведомств дали ответы: остановка появится в мае 2025 года, уже выделены на это средства, а сортировать мусор на острове начнут в 2026 году, когда будет создана необходимая инфраструктура.
Жители села Горное рассказали о наболевшем: многие дома в селе непригодны для проживания — первые этажи затапливает.
— Когда делают ремонт крыши, топятся квартиры до первого этажа. Нам просто необходимы двускатные крыши, почему их не делают, — спросили жители села.
Глава островного региона подтвердил: он лично был на месте и видел состояние домов, которое просто недопустимо.
— Проблема есть. Люди, которые занимаются этой работой, делают это плохо. Сегодня выговор получили и администрация района, и министерство ЖКХ, — подчеркнул Валерий Лимаренко.
Отметим, что все вопросы, прозвучавшие на встрече с жителями, взяты на контроль. Валерий Лимаренко дал поручения устранить все озвученные проблемы и поставил перед службами и министерствами правительства региона конкретные сроки исполнения.