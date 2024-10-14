Комиссия: Общественный транспорт в Нижневартовске оснастили работающими кондиционерам

Posted 14 октября, 15:41
Published 14 октября, 15:41
Modified 14 октября, 15:41
Updated 14 октября, 15:41
Такое заключение сделала комиссия из чиновников местной администрации и представителей компании «АвтоМАЗ», которая дала подтверждение работоспособности систем кондиционирования в салонах новых автобусов ЛИАЗ. Об этом сообщает muksun.fm.
Покупка всех этих автобусов (почти 200 единиц подвижного состава) для Нижневартовска осуществлялась за счет бюджетных средств (соответствующий госконтракт с компанией «АвтоМАЗ» подписан властями Ханты-Мансийского автономного округа).
Осмотр салонов пассажирских автобусов и приемка работ проводились в период с конца сентября по начало октября 2024 года. Системы кондиционирования прошли подробную диагностику с тестированием подачи холодного воздуха в салон транспортного средства и получили заключение специалистов об исправности. Подписаны соответствующие протоколы.
Тем временем двое руководящих чиновников правительства ХМАО-Югры по-прежнему пребывают под арестом из-за того, что они якобы прибегли к использованию мошеннической схемы, на бумаге потратив бюджетные средства на автобусы с кондиционерами, но по факту закупив транспортные средства без них по более низкой цене. Однако выводы комиссии указывают на то, что информация об отсутствии кондиционеров не соответствует действительности.
Перевозчика «Домтрансавто» допустили на рынок пассажирских перевозок Нижневартовска после того, как он выиграл муниципальный тендер весной 2024 года. Компания стала частью проекта реформы транспортной сферы в городе, уже вооружившись похожим опытом в процессе налаживания пассажироперевозок в Санкт-Петербурге. Выведя на маршруты новые автобусы ЛИАЗ, перевозчик вдвое уменьшил интервал движения в час пик. В то же время укомплектованность водительского состава в компании достигла 100% после того, как зарплаты нижневартовских водителей ощутимо выросли.
Повышая привлекательность и удобство перевозок, перевозчик «Домтрансавто» предлагает розыгрыш бесплатных проездных и внедрение современных платежных систем, выполняя задачу цифровизации транспортной сети в российских регионах.