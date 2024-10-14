Комиссия: Общественный транспорт в Нижневартовске оснастили работающими кондиционерам

Тем временем двое руководящих чиновников правительства ХМАО-Югры по-прежнему пребывают под арестом из-за того, что они якобы прибегли к использованию мошеннической схемы, на бумаге потратив бюджетные средства на автобусы с кондиционерами, но по факту закупив транспортные средства без них по более низкой цене. Однако выводы комиссии указывают на то, что информация об отсутствии кондиционеров не соответствует действительности.