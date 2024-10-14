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Posted 14 октября, 01:36

Published 14 октября, 01:36

Modified 14 октября, 01:36

Updated 14 октября, 01:36

Константин Люльчев и Александр Осипов обсудили планы развития генерации в Забайкалье

Константин Люльчев и Александр Осипов обсудили планы развития генерации в Забайкалье

14 октября 2024, 01:36
Фото: прес-служба правительства Забайкалья
Губернатор Александр Осипов 28 ноября провёл рабочую встречу с председателем совета директоров ПАО «ТГК-14» Константином Люльчевым и руководством энергокомпании, где обсудили вопросы прохождения отопительного сезона, реализацию инвестиционных проектов и планы по развитию энергетики в Забайкалье.

Константин Люльчев рассказал, что отопительному периоду предшествовала серьёзная подготовительная работа, которую энергетики провели в штатном режиме и завершили в установленные сроки — «ТГК-14» получила паспорт готовности от Минэнерго России.

Стороны обсудили строительство большого жилого микрорайона Романовский в Чите на 40 многоэтажных домов, для подключения которого в этом году построили около 3,5 километров новых тепловых сетей. Часть квартир будет предназначаться для расселения аварийных домов. В микрорайоне построят школу, детские сады, поликлинику.

Всего в этом году по городу «ТГК-14» подключает более 50 новых объектов, в том числе детские сады, модульные спортзалы.

По федеральной программе модернизации тепловых электростанций (КОММод) компания продолжит работу по обновлению действующих мощностей — реконструирует турбины и котлы ТЭЦ-1, которая обеспечивает электроэнергией более 74% потребителей города, проведёт замену изношенного оборудования.

Губернатор отметил, что энергетикам совместно с правительством края необходимо проработать возможность строительства в рамках федеральных программ новых генерирующих мощностей для Читы. Площадкой может стать Читинская ТЭЦ-1, где есть вся необходимая инфраструктура.

— Нам нужно создать оптимальные режимы для отпуска тепловой и электрической энергии, повысить надёжность всей системы. Это самое важное для Читы, которая постоянно расширяется, прирастает новыми социальными объектами, жилыми районами и потребителями, — отметил Александр Осипов.

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