Константин Люльчев и Александр Осипов обсудили планы развития генерации в Забайкалье

Стороны обсудили строительство большого жилого микрорайона Романовский в Чите на 40 многоэтажных домов, для подключения которого в этом году построили около 3,5 километров новых тепловых сетей. Часть квартир будет предназначаться для расселения аварийных домов. В микрорайоне построят школу, детские сады, поликлинику.