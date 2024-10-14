«Лютый замес» пенсионеров попал на видео в Приморье

На Луговой завязалась драка между горожанами около автомобиля, который разгружал продукты, сообщают в новых медиа. Кадры боя между пенсионерами разлетелась в соцсетях. Комментаторы шокированы тем, что пожилые люди вынуждены бороться за, якобы, просроченные товары.