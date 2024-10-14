«Лютый замес» пенсионеров попал на видео в Приморье

Posted 14 октября, 05:02
Published 14 октября, 05:02
Modified 14 октября, 05:04
Updated 14 октября, 05:04
На Луговой завязалась драка между горожанами около автомобиля, который разгружал продукты, сообщают в новых медиа. Кадры боя между пенсионерами разлетелась в соцсетях. Комментаторы шокированы тем, что пожилые люди вынуждены бороться за, якобы, просроченные товары.
Из-за чего начался конфликт в очереди посреди улицы в дальневосточной столице — остается загадкой. Но разборки были нешуточные, — «влетело» даже тем, кто пытался разнять великовозрастных бойцов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жесткие разборки автомобилистов покали на камеру в Приморском крае. Один из участников потасовки «избил» транспорт оппонента.