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Posted 14 октября, 05:02

Published 14 октября, 05:02

Modified 14 октября, 05:04

Updated 14 октября, 05:04

Пенсионеры учинили драку в очереди за продуктами в Приморском крае

«Лютый замес» пенсионеров попал на видео в Приморье

14 октября 2024, 05:02
Фото: 1MI

Пенсионеры учинили драку в очереди за продуктами в Приморском крае

Сюжет
Пенсионеры
Пожилые горожане устроили жесткие разборки, пока ожидали раздачи товаров во Владивостоке. Что на самом деле произошло между оппонентами перед началом драки — неизвестно, но кадры вышли весьма эпичные.

На Луговой завязалась драка между горожанами около автомобиля, который разгружал продукты, сообщают в новых медиа. Кадры боя между пенсионерами разлетелась в соцсетях. Комментаторы шокированы тем, что пожилые люди вынуждены бороться за, якобы, просроченные товары.

Из-за чего начался конфликт в очереди посреди улицы в дальневосточной столице — остается загадкой. Но разборки были нешуточные, — «влетело» даже тем, кто пытался разнять великовозрастных бойцов.

Видео: Vladivostok_dps.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жесткие разборки автомобилистов покали на камеру в Приморском крае. Один из участников потасовки «избил» транспорт оппонента.

«Лупили по машине на ходу»: жесткие разборки на трассе в Приморье попали на камеру
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