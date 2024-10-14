Медработников выселяют из служебного жилья в Приморье — разбирается прокуратура

Posted 14 октября, 10:30
Published 14 октября, 10:30
Modified 14 октября, 10:32
Updated 14 октября, 10:32
Прокуратура Надеждинского района начала проверку после сообщений в соцсетях о нарушениях прав медперсонала.
В сети появилась информация о том, что с 2014 года медработники живут в доме на улице Карла Маркса в поселке Тавричанка, куда их поселили как в служебное жилье.
Тем не менее, в данный момент их выселяют, объясняя это тем, что здание не предназначено для проживания.
Прокуратура района проведет проверку, чтобы выяснить, было ли законным заселение и выселение граждан из помещений. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.
Особое внимание специалисты уделят восстановлению жилищных прав граждан, включая тех, кто по закону имеет право на служебное жилье.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в школах Дальнегорска нашли грубые нарушения.