Новый терминал аэропорта в Улан-Удэ начал получать тепло от «ТГК-14»

Posted 14 октября, 11:24
Published 14 октября, 11:24
Modified 14 октября, 11:26
Updated 14 октября, 11:26
Общая площадь здания составляет 6,6 тысячи квадратных метров, терминал рассчитан на приём миллиона пассажиров в год — это в два раза больше, чем сейчас. Пассажиры должны чувствовать себя комфортно в новом терминале — об этом позаботились энергетики «ТГК-14», обеспечившие объект отоплением общей нагрузкой 1,2 Гкал/час.
Стоит отметить, что это не первое большое подключение «ТГК-14» в столице Бурятии в этом году. «Восток-Медиа» рассказывало, что ранее энергетики «запитали» новое здание Верховного суда республики. Всего с начала года были подключены 24 объекта с тепловой нагрузкой 8,7 Гкал/час. До конца декабря планируется подключить многоэтажные дома в пяти кварталах города, новые общеобразовательную и спортивную школы, филиал поликлиники №2 в 103-м микрорайоне.
Эксперты отмечают, что развитие Бурятии ускоряется, что заметно по темпам реализации инвестпроектов и появления новых производств. Мастер-план Улан-Удэ, утверждённый президентом России, подразумевает также строительство новых зданий Национального музея республики, театра «Байкал» и других.
К сегодняшнему дню в столице Бурятии задействованы практически все резервы тепловой и электрической мощности. Грамотное руководство ресурсами «ТГК-14» направлено на повышение эффективности управления, инвестиции в инфраструктуру и максимальное использование имеющихся мощностей. Одновременно энергетики уже закладываются и на следующие этапы развития, проектируя строительство новой генерации. «ТГК-14» дважды победила в федеральном конкурсе конкурентного отбора мощностей (КОМ НГО) — и теперь в проекте есть два энергоблока, которые должны быть построены и оборудованы к 2029 году.