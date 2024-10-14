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Posted 14 октября, 11:24

Published 14 октября, 11:24

Modified 14 октября, 11:26

Updated 14 октября, 11:26

Новый терминал аэропорта в Улан-Удэ начал получать тепло от «ТГК-14»

Новый терминал аэропорта в Улан-Удэ начал получать тепло от «ТГК-14»

14 октября 2024, 11:24
Фото: ПАО «ТГК-14»
Энергоснабжающая компания «ТГК-14» подключила к централизованному отоплению ещё один крупный объект в Улан-Удэ — новый терминал аэропорта, предназначенный для обслуживания внутренних рейсов.

Общая площадь здания составляет 6,6 тысячи квадратных метров, терминал рассчитан на приём миллиона пассажиров в год — это в два раза больше, чем сейчас. Пассажиры должны чувствовать себя комфортно в новом терминале — об этом позаботились энергетики «ТГК-14», обеспечившие объект отоплением общей нагрузкой 1,2 Гкал/час.

Стоит отметить, что это не первое большое подключение «ТГК-14» в столице Бурятии в этом году. «Восток-Медиа» рассказывало, что ранее энергетики «запитали» новое здание Верховного суда республики. Всего с начала года были подключены 24 объекта с тепловой нагрузкой 8,7 Гкал/час. До конца декабря планируется подключить многоэтажные дома в пяти кварталах города, новые общеобразовательную и спортивную школы, филиал поликлиники №2 в 103-м микрорайоне.

Эксперты отмечают, что развитие Бурятии ускоряется, что заметно по темпам реализации инвестпроектов и появления новых производств. Мастер-план Улан-Удэ, утверждённый президентом России, подразумевает также строительство новых зданий Национального музея республики, театра «Байкал» и других.

К сегодняшнему дню в столице Бурятии задействованы практически все резервы тепловой и электрической мощности. Грамотное руководство ресурсами «ТГК-14» направлено на повышение эффективности управления, инвестиции в инфраструктуру и максимальное использование имеющихся мощностей. Одновременно энергетики уже закладываются и на следующие этапы развития, проектируя строительство новой генерации. «ТГК-14» дважды победила в федеральном конкурсе конкурентного отбора мощностей (КОМ НГО) — и теперь в проекте есть два энергоблока, которые должны быть построены и оборудованы к 2029 году.

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