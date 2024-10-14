Новый терминал аэропорта в Улан-Удэ начал получать тепло от «ТГК-14»

К сегодняшнему дню в столице Бурятии задействованы практически все резервы тепловой и электрической мощности. Грамотное руководство ресурсами «ТГК-14» направлено на повышение эффективности управления, инвестиции в инфраструктуру и максимальное использование имеющихся мощностей. Одновременно энергетики уже закладываются и на следующие этапы развития, проектируя строительство новой генерации. «ТГК-14» дважды победила в федеральном конкурсе конкурентного отбора мощностей (КОМ НГО) — и теперь в проекте есть два энергоблока, которые должны быть построены и оборудованы к 2029 году.